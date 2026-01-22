Відома співачка родом з Києва поплатилася за підтримку РФ у війні: що відомо

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 22 січня додала російську виконавицю шансону, яка народилася в Києві, Любов Успенську до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Таке рішення базується на доказах її активної підтримки російської агресії та пропагандистської діяльності на користь держави-агресора. Медіарегулятор підготував звернення до Міністерства культури України для офіційного оновлення. Про це повідомляє пресслужба Нацради.

Рішення ухвалене за результатами моніторингу матеріалів з відкритих джерел, які засвідчили, що Успенська своїми публічними заявами та діями підтримує збройну агресію РФ проти України.

Антиукраїнська діяльність Успенської:

У липні 2024 року відвідала окуповану Донеччину, де провела концерт для російських загарбників. Успенська казала, що її мета — "підняти бойовий дух" окупантів.

У січні 2025 року артистка долучилася до ініціативи продюсера Ігоря Матвієнка, спрямувавши кошти на відновлення об’єктів у Курській області.

Публічно виправдовувала загарбницькі дії РФ, брала участь у пропагандистських заходах на тимчасово окупованих територіях України: неодноразові порушувала український кордон під час в’їздів до окупованого Криму та ОРДЛО.

Публічно підтримувала російські військові формування.

Ба більше, проти Любові Успенської вже застосовано персональні спеціальні санкції згідно з Указом Президента України від 7 січня 2023 року.

Любов Успенська на окупованій Донеччині Фото: Instagram

Успенська відвідала окуповану Донеччину

У 2024 році співачка публічно повідомила, що відвідала окуповану українську територію.

"Дорогі друзі, днями ми з донькою відвідали гуманітарну місію на Донбас. Емоції, які я пережила від цієї поїздки, не передати словами…" — написала тоді уродженка Києва.

Зокрема, Успенська дала концерт, зустрілася з головою так званої "ЛНР", привезла "гуманітарну допомогу" та відвідала російських окупантів у госпіталях.

