Известная певица родом из Киева поплатилась за поддержку РФ в войне: что известно

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 22 января добавил российскую исполнительницу шансона, которая родилась в Киеве, Любовь Успенскую в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Такое решение базируется на доказательствах ее активной поддержки российской агрессии и пропагандистской деятельности в пользу государства-агрессора. Медиарегулятор подготовил обращение в Министерство культуры Украины для официального обновления. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Решение принято по результатам мониторинга материалов из открытых источников, которые показали, что Успенская своими публичными заявлениями и действиями поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины.

Антиукраинская деятельность Успенской:

В июле 2024 года посетила оккупированную Донецкую область, где провела концерт для российских захватчиков. Успенская говорила, что ее цель — "поднять боевой дух" оккупантов.

В январе 2025 года артистка присоединилась к инициативе продюсера Игоря Матвиенко, направив средства на восстановление объектов в Курской области.

Публично оправдывала захватнические действия РФ, участвовала в пропагандистских мероприятиях на временно оккупированных территориях Украины: неоднократно нарушала украинскую границу во время въездов в оккупированный Крым и ОРДЛО.

Публично поддерживала российские военные формирования.

Более того, против Любови Успенской уже применены персональные специальные санкции согласно Указу Президента Украины от 7 января 2023 года.

Любовь Успенская на оккупированной Донетчине Фото: Instagram

Успенская посетила оккупированную Донецкую область

В 2024 году певица публично сообщила, что посетила оккупированную украинскую территорию.

"Дорогие друзья, на днях мы с дочкой посетили гуманитарную миссию на Донбасс. Эмоции, которые я пережила от этой поездки, не передать словами..." — написала тогда уроженка Киева.

В частности, Успенская дала концерт, встретилась с главой так называемой "ЛНР", привезла "гуманитарную помощь" и посетила российских оккупантов в госпиталях.

