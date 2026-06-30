38-летний блогер, завязавший роман с 18-летней девушкой, заговорил о детях (фото)

38-летний известный украинский химик и популярный блогер Глеб Репич на фоне скандала, связанного с отношениями с 18-летней девушкой, вышел на связь и признался, что не был бы против детей, но они не планируют этого в паре.

В Instagram Глеб и Дарья решили ответить на вопросы подписчиков на фоне возросшего интереса к их личностям.

"Химик" заговорил о детях

"Будем отвечать на ваши вопросы. Но сначала, кстати, вопрос о том, как у Даши дела со здоровьем. Потому что вчера очень много спрашивали, почему мы пошли к врачам. На самом деле мы пошли, потому что нужно пройти обследование. Мы сдали кучу анализов, обошли всех специалистов, которые, собственно, беспокоили её. Есть такой нюанс, что у неё проблема со щитовидкой и нужно выяснить, что это", — сказал мужчина.

По словам Глеба, он заботится о ней, а в сети потом пишут совсем другое.

В частности, пару спросили, планируют ли они завести детей.

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"Я бы ответила сарказмом, но многие этого не поймут. Нет, не планируем. Ни одного", — сказала Дарья.

Сам блогер признался, что был бы не против.

"Если бы у нас появился ребёнок, я бы не отказался. Но она категорически против. Так и живём", — сказал он.

Глеб Репич с девушкой Фото: Instagram

В частности, девушка ответила на вопрос, что именно привлекло её в Глебе. По её словам, это то, что он "умный и не понтуется".

Что писали под постом

"Вы серьёзно считаете, что начинать встречаться с 17-летней девочкой, вашей студенткой, — это нормально?"

Почему вы начали комментировать и ухаживать за девушкой, когда ей было 16 лет? (есть фотодоказательства ваших комментариев). Как вообще в голову пришла идея о отношениях с 17-летней девушкой?"

"Что вы будете делать, если ваша дочь начнёт встречаться с 59-летним мужчиной?"

"Она не моя студентка. Я уже очень давно не преподаю. Просто помогал ей с предметом", — ответил блогер.

Были и комментарии в поддержку пары: "Блин, люди, я просто не понимаю, в чём суть претензий? Девушке 18 лет, она взрослая и совершеннолетняя. Автор страницы — молодой, красивый человек. Что здесь такого удивительного в этой паре, что всем нужно до**аться? Я не знаю, сколько лет Глебу, но что для всех здесь прямо-таки достойно осуждения? П.С. Красивая пара, пусть будут счастливы".

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