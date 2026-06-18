Олександр Пономарьов уперше показав свою нову дівчину (фото)

Український співак Олександр Пономарьов уперше показався в компанії своєї нової коханої — концертної директорки Софії.

Вчора, 17 червня, ведучий Дмитро Комаров відсвяткував 43-й день народження, а народний артист привітав друга публічно, показавши спільне фото з іменинником, Дзідзьо та своєю коханою.

Пономарьов показав свою дівчину

Раніше Олександр зізнавався, що декілька років перебуває у стосунках, але не хоче показувати кохану. Ходили чутки, що це концертна директорка співака Софія, яка молодша за нього на 17 років.

"Вітаю тебе, друже! Дмитро Комаров, з днем народження! Здоров’я тобі і твоїм близьким! І нехай твоя невгамовна енергія ніколи не вщухає", — написав Пономарьов.

Олександр Пономарьов з дівчиною Фото: Instagram

Особисте Пономарьова

Артист двічі був одружений. Першою дружиною співака стала продюсерка Олена Мозгова, яка народила від нього доньку Євгенію. Також музикант удочерив старшу дитину першої дружини – Зою.

Відео дня

Вдруге Пономарьов одружився з Вікторією Мартинюк. У цьому шлюбі народився син Олександр. Судячи із соцмереж іменинника, він близький зі всіма своїми дітьми.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Співак і композитор показав, як виглядає наразі його 19-річний син Сашко.

Українська продюсерка Олена Мозгова чесно розповіла, що її шлюб з Пономарьовим закінчився через фізичне насилля, а донька Миколи Мозгового довгий час про це не могла говорити публічно.

Раніше Фокус писав, як Пономарьов відреагував на камінг-аут доньки Зої.