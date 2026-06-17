43-річний Дмитро Комаров помітно схуд: як йому це вдалося (фото)

Український телеведучий та зірка тревел-проєкту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров сьогодні, 17 червня, святкує 43-й день народження.

З нагоди свята мандрівник зізнався, що після 40 років сильно відчув, як швидко минає час. До того ж, Дмитро показався на своєму мотоциклі, який хоче використати у благодійних цілях.

Дмитру Комарову — 43

На свіжих фото можна побачити, як іменинник помітно схуд.

"Сьогодні мені 43. Дуже подобається, як вік змінює. Кожен новий день народження ти ніби стаєш трохи іншою людиною. Особливо це стало помітно після 40. Безумовно, дуже сильно прискорює процес дорослішання війна", — написав ведучий шоу "Світ навиворіт".

Замість подарунків Дмитро попросив підтримати його благодійну ініціативу. Комаров оголосив аукціон, на який виставив свій знаменитий мотоцикл Kawasaki Drifter, який багато "знімався" для телебачення. Тепер іменинник хоче, аби він став корисним для війська. Мета Дмитра — придбати наземний роботизований комплекс, який безпечно доставляє будь-що на передові позиції.

Відео дня

Дмитро Комаров Фото: Instagram

Дмитро Комаров схуд

Раніше ведучий казав, що втратив близько п’яти кілограм завдяки кардинальній зміні раціону.

"Друзі, скажу чесно, на спорт часу не було, багато знімань. Але за харчування взявся дуже серйозно, виключив все шкідливе, скинув п'ять кілограмів ваги", — зізнався Комаров.

Дмитро Комаров Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Народний артист України Іво Бобул уперше прокоментував своє кардинальне схуднення.

Українці звинуватили Дмитра Комарова в рекламі згубного для природи дозвілля.

Крім того, телеведучий розповів про розлучення з Олександрою Кучеренко.