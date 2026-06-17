43-летний Дмитрий Комаров заметно похудел: как ему это удалось (фото)

Украинский телеведущий и звезда туристического проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров сегодня, 17 июня, отмечает свой 43-й день рождения.

По случаю праздника путешественник признался, что после 40 лет остро ощутил, как быстро летит время. К тому же Дмитрий появился на своём мотоцикле, который хочет использовать в благотворительных целях.

Дмитрию Комарову — 43

На свежих фото видно, что именинник заметно похудел.

"Сегодня мне 43. Мне очень нравится, как меняется возраст. С каждым новым днём рождения ты как будто становишься чуть другим человеком. Особенно это стало заметно после 40. Безусловно, война очень сильно ускоряет процесс взросления", — написал ведущий шоу "Мир наизнанку".

Вместо подарков Дмитрий попросил поддержать его благотворительную инициативу. Комаров объявил аукцион, на который выставил свой знаменитый мотоцикл Kawasaki Drifter, который не раз "снимался" для телевидения. Теперь именинник хочет, чтобы он принес пользу армии. Цель Дмитрия — приобрести наземный роботизированный комплекс, который безопасно доставляет что угодно на передовые позиции.

Відео дня

Дмитрий Комаров Фото: Instagram

Дмитрий Комаров похудел

Ранее ведущий говорил, что похудел примерно на пять килограммов благодаря радикальному изменению рациона.

"Друзья, скажу честно, на спорт времени не было, много съемок. Но к питанию отнесся очень серьезно, исключил всё вредное, сбросил пять килограммов", — признался Комаров.

Дмитрий Комаров Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Народный артист Украины Иво Бобул впервые прокомментировал свое резкое похудение.

Украинцы обвинили Дмитрия Комарова в рекламе пагубного для природы досуга.

Кроме того, телеведущий рассказал о разводе с Александрой Кучеренко.