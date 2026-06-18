Александр Пономарев впервые показал свою новую девушку (фото)

Украинский певец Александр Пономарев впервые появился в компании своей новой возлюбленной — концертного директора Софии.

Вчера, 17 июня, ведущий Дмитрий Комаров отпраздновал 43-й день рождения, а народный артист поздравил друга публично, опубликовав совместное фото с именинником, Дзидзьо и своей возлюбленной.

Пономарев показал свою девушку

Ранее Александр признавался, что уже несколько лет находится в отношениях, но не хочет показывать свою возлюбленную. Ходили слухи, что это концертный директор певца София, которая младше его на 17 лет.

"Поздравляю тебя, друг! Дмитрий Комаров, с днём рождения! Здоровья тебе и твоим близким! И пусть твоя неуемная энергия никогда не угасает", — написал Пономарев.

Александр Пономарев с девушкой Фото: Instagram

Личное Пономарева

Артист дважды был женат. Первой женой певца стала продюсер Елена Мозговая, которая родила от него дочь Евгению. Также музыкант усыновил старшего ребенка своей первой жены — Зою.

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Во второй раз Пономарев женился на Виктории Мартынюк. В этом браке у них родился сын Александр. Судя по социальным сетям именинника, он близок со всеми своими детьми.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Певец и композитор показал, как сейчас выглядит его 19-летний сын Саша.

Украинская продюсерша Елена Мозговая честно рассказала, что её брак с Пономаревым распался из-за физического насилия, а дочь Николая Мозгового долгое время не могла говорить об этом публично.

Ранее Фокус писал о том, как Пономарев отреагировал на каминг-аут своей дочери Зои.