Пономарев показал 19-летнего сына: что известно о личной жизни певца (фото)

52-летний украинский певец и композитор Александр Пономарев показал, как выглядит сейчас его сын Саша, который отмечает сегодня, 15 февраля, 19-й день рождения.

Юноша, который родился в браке музыканта с Викторией Мартынюк, отмечает особый день. Звездный отец опубликовал в Instagram коллаж из своих снимков с сыном — от того, как тот был младенцем, до юношества.

Александр Пономарев показал своего сына

"Сегодня в моей семье Праздник — День рождения у сына! Многая и благая лета тебе, сын, с Божьим благословением!" — лаконично написал Пономарев.

В комментариях к поздравлениям присоединились друзья семьи и поклонники певца:

"Поздравляем!!! Пусть будет счастливым и здоровым на радость семье в мирной стране".

"Поздравления счастливому Отцу и красавчику Сыночку!"

"С Днем Рождения! Крепкого Здоровья, Мира и Согласия! Успехов во всем!"

Відео дня

Александр Пономарев с сыном Фото: Instagram

Личная жизнь Пономарева

Что касается личной жизни певца, то он 10 лет был в гражданском браке с Еленой Мозговой, которая в 1998 году родила от него дочь Евгению. К тому же, он усыновил старшего ребенка экс-избранницы Зою.

В 2006 году Пономарев женился на Виктории Мартынюк. В этом браке в 2007 году родился сын Александр. Впрочем, в 2011 году пара развелась.

В течение длительного времени музыканту приписывали различные романы, однако он опровергал слухи, а о вероятной новой жене публично ничего не говорил.

Пономарев с детьми Фото: https://www.instagram.com/ponomaryovoleksandr

Ходят слухи, что его новую избранницу зовут София и она на 17 лет младше певца.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская продюсер Елена Мозговая честно рассказала, что ее брак с Пономаревым закончился из-за физического насилия, а дочь Николая Мозгового долгое время об этом не могла говорить публично.

Певец на архивной фотографии показал, как выглядел несколько десятилетий назад.

Напомним, Фокус писал о том, как Александр Пономарев отреагировал на каминг-аут дочери Зои.