"Два разных человека": Александр Пономарев показал себя в молодости (фото)

Певец на архивной фотографии показал, как выглядел, вероятно, несколько десятилетий назад. Александр Пономарев сравнил себя в молодости и сейчас.

Народный артист Украины, эстрадный певец, композитор и продюсер Александр Пономарев удивил, как изменился с годами. 25 ноября в своем Instagram он поделился с поклонниками двумя снимками — архивным и свежим, чтобы продемонстрировать изменения во внешности.

На первом снимке 51-летний исполнитель показал себя в молодости. Александр не сообщил, когда именно был сделан кадр, вероятно, фотография была сделана несколько десятилетий назад. Другой снимок Александра Пономарева была сделана недавно. Артист отметил, что даже сам себя не узнает. Он считает, что снимках изображены как будто бы два разных человека. "Два разных человека! Нет?", – спросил певец у поклонников.

Фанаты исполнителя хита "Я люблю тільки тебе" подтвердили его мнение, что он с годами очень сильно изменился. Однако они обратили внимание на то, что взгляд у певца остался прежним. "Нет, глаза и взгляд тот же", — написала одна из его поклонниц. А другая сделала ему комплимент, написав: "Красивый на обоих фото".

Что известно об Александре Пономареве

Александр Пономарев родился 9 августа 197з года в городе Хмельницкий. В 6 лет стал профессионально заниматься боксом. Позже у Александра заметили способности к музыке. Он закончил вокальный факультет Львовской консерватории. В 2003 году стал первым участником от Украины на международном телевизионном конкурсе "Евровидение" с песней "Hasta la vista", заняв 14-е место. 3 декабря 1997 года Александру Пономареву было присвоено звание заслуженного артиста Украины. В 1998 году основал продюсерский центр "З ранку до ночі". 18 августа 2006 года певцу было присвоено звание народного артиста Украины. В 2007 году участвовал в проекте "Танцы со звездами". В мае 2011 года принял участие в музыкальном шоу-проекте "Голос страны" в качестве звездного тренера. В феврале 2022 года выступил с осуждением вторжения России на Украину, активно дает благотворительные концерты.

Что касается личной жизни, то Пономарев 10 лет был в гражданском браке с Аленой Мозговой, которая в 1998 году родила от него дочь Евгению. В 2006 году женился на Виктории Мартынюк. В этом браке в 2007 году родился сын Александра. В 2011 году пара развелась.

Напомним, 1 августа Фокус писал о том, как Александр Пономарев отреагировал на каминг-аут дочери Зои.