Александр Пономарев показал, как выглядит его единственный 17-летний сын

Александр Пономарев опубликовал теплое фото с сыном и поздравил его с праздником. В обращении певец назвал сына подарком Бога.

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50-летний украинский певец Александр Пономарев показал, как выглядит его единственный сын Александр, который сегодня, 15 февраля, празднует свое 17-летие. Совместным фото с сыном артист поделился на своей странице в инстаграм.

Подписал фото Пономарев словами, что сегодня в их семье праздник, ведь 17 лет назад в 6:15 появился на свет его единственный сын.

"Сегодня у нас Праздник! В 6-15 утра, 17 лет назад Боженька дал мне сына! Поздравляю тебя, сын! Многая и Благая Лета с Божьей помощью", — написал певец.

На фото 17-летний Саша, который является тезкой отца, имеет пушистую и кудрявую шевелюру, круглые голубые глаза и пухлые губы. Юноша очень похож на своего звездного отца.

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К поздравлениям звездного папы присоединились и его коллеги по сцене и поклонники: "Боже, как быстро растут чужие дети. Кажется только вчера свадьбу мамы и папы смотрела по телевизору", "Дай Бог здоровья. Красивый сын", "Искренние поздравления! Здоровья, мирного неба, исполнения желаний и Божьей опеки", "Искренние поздравления! Крепчайшего здоровья, исполнения желаний, счастливой судьбы и мирного неба", "Поздравляю с Днем Рождения!!! Желаю здоровья, счастья, радости, удачи и везения в личных планах и замыслах, благополучия!!!", "Поздравления с днем рождения сыночка! Пусть будет все хорошо здоровья крепкого мира нам всем МИРА!", "Ой-ой... Вау-вау... Мдаааа.... Уже 17 младшему Сашику..." ВАХ-вах... Искренне поздравляю с Днем рождения младшего Сашика!!! Желаю Божьего благословения и счастливой судьбы! Крепкого здоровья. Мира. Добра. Безграничной любви. А Вам, Папа Саша семейного благополучия Божьего благословения и покрова!!! Любви безграничной. Творческого вдохновения!!! Благосклонности судьбы!!! Мира нашей Украине".

К поздравлениям присоединился и коллега по сцене Дзидзьо со словами: "Поздравления! Пусть сбываются желания!!!"

Стоит отметить, что Александр Пономарев был дважды женат. В первом браке с Еленой Мозговой у Пономарева родилась дочь Евгения. В 2006 году артист во второй раз женился. Его избранницей стала Виктория Мартынюк. Однако в браке пара пробыла всего 6 лет и разошлась.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Ступка во второй раз женится, а 64-летний Сергей Тигипко восьмой раз станет отцом.