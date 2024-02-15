Олександр Пономарьов показав, як виглядає його єдиний 17-річний син

Олександр Пономарьов опублікував тепле фото з сином та привітав його зі святом. У зверненні співак назвав сина подарунком Бога.

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50-річний український співак Олександр Пономарьов показав, як виглядає його єдиний син Олександр, який сьогодні, 15 лютого, святкує своє 17-річчя. Спільним фото з сином артист поділився на своїй сторінці в інстаграм.

Підписав фото Пономарьов словами, що сьогодні в їх родині свято, адже 17 років тому о 6:15 з’явився на світ його єдиний син.

"Сьогодні у нас Свято ! О 6-15 ранку ,17 років тому Боженька дав мені сина ! Вітаю тебе , сину ! Многая і Благая Літа із Божою допомогою", — написав співак.

На фото 17-річний Сашко, який є тезкою батька, має пухнасту та кучеряву шивелюру, круглі блакитні очі та пухкі губи. Юнак дуже схожий на свого зіркового татуся.

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До привітань зіркового татуся приєдналися і його колеги по сцені та шанувальники: "Боже, як швидко ростуть чужі діти. Здається тільки вчора весілля мами і тата дивилася по телевізору", "Дай Бог здоров‘я. Красивий син", " Щирі вітання! Здоровʼя, мирного неба, здійснення мрій і Божої опіки", "Щирі вітання! Найміцнішого здоровʼя, здійснення мрій, щасливої долі і мирного неба", "Вітаю з Днем Народження!! Бажаю здоров'я, щастя, радості, удачі і везіння в особистих планах і задумах, благополуччя!!", "Привітання з днем народження синочка! Хай буде все добре здоров'я міцного миру нам всім МИРУ!", "Ой-ой… Вау-вау… Мдаааа…. Вже 17 меншому Сашику …" ВАх- вах .. Щиро вітаю із Днем народження меншого Сашика !!! Бажаю Божого благословення і щасливої долі! Міцного здоров'я. Миру . Добра. Безмежного кохання. А Вам , Папа Саша сімейного благополуччя Божого благословення і покрову !! Любові безмеж. Творчого натхнення !! Прихильності долі !!! Миру нашій Україні".

До привітань приєднався і колега по сцені Дзідзьо зі словами: "Вітання! Хай збуваються бажання!!!"

Варто відзначити, що олександр Пономарьов був двічі одружений. У першому шлюбі з Оленою Мозговою у Пономарьова народилася донька Євгенія. У 2006 році артист вдруге одружився. Його обраницею стала Вікторія Мартинюк. Однак у шлюбі пара пробула лише 6 років і розійшлась.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Ступка вдруге одружується, а 64-річний Сергій Тігіпко восьмий раз стане батьком.