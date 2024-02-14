Дмитро Ступка вдруге одружується

Дмитро Ступка, який емігрував в Америку, публічно заявив, що планує друге весілля. У себе в соціальних мережах він розсекретив, де планується церемонія.

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37-річний актор та син і онук легендарної династії акторів Богдана та Остапа Ступки, Дмитро Ступка повідомив про весілля з новою обраницею, співачкою Юлією Барабановою. Про це він написав під спільним фото зі своєю обраницею в Інстагармі.

Зокрема, Ступка опублікував фото з Юлією в одному із ресторанів Лас-Вегаса, яке підписав словами: "Все, що мені потрібно в моєму житті — це ти і наші діти.. ЛЮБЛЮ ТЕБЕ".

Звісно фото актора з його новою обраницею активно почали коментувати друзі та знайомі пари, а також шанувальники.

Один з коментарів залишила Яна Ситниченко, яка судячи з даних в інстаграмі, працює ріелтором в Маямі: "Як же ви підходите один одному".

Ймовірніше всього, Яна близька подруга Дмитра та Юлії, адже згодом актор відповів їй: "Дякую, Яночко. Весілля гуляємо на Hawaii".

Таким чином син Остапа Ступки натякнув, що пара вже планує офіційно зареєструвати свої стосунки і навіть обрала для цього місце — Гаваї.

Дмитро Ступка про весілля

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Варто відзначити, що про нові стосунки Дмитро повідомив у серпні 2023 року. Тоді він опублікував спільні фото з Юлією з Америки. Нині пара разом мешкає в США.

Аналогічний знімок з’явився і на сторінці Барабанової, але з іншим підписом: "На нас чекає велике майбутнє! Люблю тебе мій всесвіт! Ти робиш моє життя щасливим!".

Варто відзначити, що Дмитро Ступка 6 років перебував у шлюбі з телеведучою Поліною Луговою, яка відзначилася скандальними заявами щодо мовних квот на телебаченні. Телеведуча заявила, що не збирається переходити на українську мову. У 2022 році пара розлучилася. Спільно Дмитро та Поліна мають доньку Богдану, яка народилася у 2017 році.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомий український актор Остап Ступка потрапив у "п'яну" аварію у Києві. Крім цього, у листопаді 2023 року суд виніс вирок Остапу Ступці за п'яну ДТП у Києві.