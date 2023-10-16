Разом у Нью-Йорку: актор Дмитро Ступка показав фото із новою дівчиною
Кохану представника відомої акторської династії звуть Юлія Барабанова, вона співачка.
Дмитро Ступка більше не самотній. Онук легендарного українського актора Богдана Ступки показав фото із новою дівчиною. Нині Ступка-молодший перебуває у Нью-Йорку. Про це він написав в InstagramВажливо
Спадкоємець легендарної української акторської династії поділився новим романтичним фото із співачкою Юлією Барабановою.
На сторінці в соцмережі Дмитро Ступка опублікував знімок, де вони з Юлією обнімаються на Таймс-сквер на тлі вечірнього Нью-Йорка.
Також він написав дуже романтичний пост, порівнявши очі своє коханої із зірками у нічному небі.
"Ніч загальмувала свої обертальні механізми. Я дивлюся на дві зірки. Моя душа здригається від народження сотні блакитних метеликів (блакитний – колір твоїх очей), які злітають у небо до Великої ведмедиці. У небі метелики перетворюються на зірки, їх стає дедалі більше. Але я дивлюся лише на дві, на небі дві зірки всміхаються до мене твоїми очима", — підписав фотографію зі своєю дівчиною Ступка.
Як відомо, про новий роман зі співачкою Юлією Барабановою Дмитро Ступка розповів тільки у серпні цього року.
Першою дружиною Дмитра Ступки була стилістка Поліна Логунова. У січні 2022 року Ступка разом з Логуновою та їхньою шестирічною донькою Богданою емігрували до США.
Логунова невдовзі зустріла іншого чоловіка та розлучилась із актором.
Нині вона – власниця дорогого салону краси.
Про нову дівчину зірки картини "Тіні незабутих предків" відомо небагато. Барабанова має сина від попередніх стосунків. Вона співачка та веде блог в соцмережах.
Сам Дмитро Ступка живе в США. В Україну після початку війни з РФ він не повертався, за що його часто критикують колишні фанати.