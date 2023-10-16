Разом у Нью-Йорку: актор Дмитро Ступка показав фото із новою дівчиною

Кохану представника відомої акторської династії звуть Юлія Барабанова, вона співачка.

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Спадкоємець легендарної української акторської династії поділився новим романтичним фото із співачкою Юлією Барабановою.

Дмитро Ступка та Юлія Барабанова

На сторінці в соцмережі Дмитро Ступка опублікував знімок, де вони з Юлією обнімаються на Таймс-сквер на тлі вечірнього Нью-Йорка.

Також він написав дуже романтичний пост, порівнявши очі своє коханої із зірками у нічному небі.

"Ніч загальмувала свої обертальні механізми. Я дивлюся на дві зірки. Моя душа здригається від народження сотні блакитних метеликів (блакитний – колір твоїх очей), які злітають у небо до Великої ведмедиці. У небі метелики перетворюються на зірки, їх стає дедалі більше. Але я дивлюся лише на дві, на небі дві зірки всміхаються до мене твоїми очима", — підписав фотографію зі своєю дівчиною Ступка.

Як відомо, про новий роман зі співачкою Юлією Барабановою Дмитро Ступка розповів тільки у серпні цього року.

Першою дружиною Дмитра Ступки була стилістка Поліна Логунова. У січні 2022 року Ступка разом з Логуновою та їхньою шестирічною донькою Богданою емігрували до США.

Логунова невдовзі зустріла іншого чоловіка та розлучилась із актором.

Поліна Логунова та її коханий

Нині вона – власниця дорогого салону краси.

Про нову дівчину зірки картини "Тіні незабутих предків" відомо небагато. Барабанова має сина від попередніх стосунків. Вона співачка та веде блог в соцмережах.

Сам Дмитро Ступка живе в США. В Україну після початку війни з РФ він не повертався, за що його часто критикують колишні фанати.