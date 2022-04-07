Актер Дмитрий Ступка и телеведущая Полина Логунова развелись

Пара состояла в браке с 2016 года. Они вместе воспитывают дочь Богдану

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Одна из самых известных пар Украины, актер Дмитрий Ступка и телеведущая и диетолог Полина Логунова – развелись. Об этом сообщила сама Логунова в Instagram.

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"Друзья, мы с Димой больше не супруги, но остались отличными друзьями и любящими родителями, за что ему благодарна. Нам удалось сохранить действительно дружескую атмосферу. Мы будем подавать пример, как бывшим супругам можно сохранить отношения, — написала Полина в сториз.

[ + – ] Пост Логуновой в соцсетях Фото: Instagram polinalogunova

Напомним, Логунова и Ступка поженились в 2016 году. В 2017-м у пары родилась дочь Богдана. Осенью прошлого года они переехали в США.

[ + – ] Дмитрий Ступка и Полина Логунова Фото: Instagram polinalogunova

После вторжения ВС РФ в Украину, Ступка приехал в Польшу, где занялся волонтерской деятельностью: он помогает украинским беженцам и собирает средства для нужд ВСУ.

Полина с дочерью осталась в США. Она написала несколько постов, в которых сообщила, что хоть и является гражданкой Беларуси, но вся ее жизнь и работа связана с Украиной. Она всецело поддерживает ее граждан и готова предложить работу тем, кто уедет в Соединенные Штаты. Ранее она работала ведущей утреннего эфира на телеканале "НАШ.МАКСИ-ТВ".

Напомним, Дмитрий Ступка – происходит из актерской династии. Его дед – знаменитый актер Богдан Ступка, обладатель многочисленных кинопремий, играл в театре им. Ивана Франка, снимался в фильмах "Белая птица с черной отметиной", "Тарас Бульба", "Огнем и мечом" и многих других.

Ранее, в интервью, Дмитрий отмечал, что его мать и отец были против его брака. И даже спустя годы отношения между его матерью и женой оставались "напряженными". Он также говорил, что неоднократно думал о разводе.