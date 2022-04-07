Актор Дмитро Ступка та телеведуча Поліна Логунова розлучилися

Пара була одружена з 2016 року. Вони разом виховують доньку Богдану

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Одна з найвідоміших пар України, актор Дмитро Ступка та телеведуча та дієтологиня Поліна Логунова — розлучилися. Про це повідомила сама Логунова в Instagram.

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"Друзі, ми з Дімою більше не подружжя, але залишилися хорошими друзями та люблячими батьками, за що йому вдячна. Нам вдалося зберегти справді дружню атмосферу. Ми подаватимемо приклад, як колишньому подружжю можна зберегти стосунки", — написала Поліна в сторіз.

[ + – ] Пост Логунової в соцмережах Фото: Instagram polinalogunova

Нагадаємо, Логунова та Ступка одружилися у 2016 році. У 2017-му в пари народилася дочка Богдана. Восени минулого року вони переїхали до США.

[ + – ] Дмитро Ступка та Поліна Логунова Фото: Instagram polinalogunova

Після вторгнення ЗС РФ в Україну Ступка приїхав до Польщі, де зайнявся волонтерською діяльністю: він допомагає українським біженцям і збирає кошти для потреб ЗСУ.

Поліна з дочкою залишилася у США. Вона написала кілька постів, у яких повідомила, що хоч і є громадянкою Білорусі, але все її життя та робота пов'язана з Україною. Вона повністю підтримує її громадян і готова запропонувати роботу тим, хто поїде до Сполучених Штатів. Раніше вона працювала ведучою ранкового ефіру на телеканалі "НАШ.МАКСІ-ТВ".

Нагадаємо, Дмитро Ступка — походить з акторської династії. Його дід — знаменитий актор Богдан Ступка, володар численних кінопремій, грав у театрі ім. Івана Франка, знімався у фільмах "Білий птах з чорною міткою", "Тарас Бульба", "Вогнем і мечем" та багатьох інших.

Раніше, в інтерв'ю, Дмитро зазначав, що його мати та батько були проти його шлюбу. І навіть через роки стосунки між його матір'ю та дружиною залишалися "напруженими". Він також казав, що неодноразово думав про розлучення.