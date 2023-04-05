ДТП з Остапом Ступкою у Києві: актору повідомили про підозру (фото)

За інформацією правоохоронців, актор виїхав на зустрічну смугу та протаранив автівку, де на той момент перебував чоловік. Потерпілого довелося терміново шпиталізувати.

Related video

Актор Остап Ступка влаштував ДТП у Києві, у зв'язку з цим постраждав 38-річний чоловік. У зв'язку з цим правоохоронці були змушені повідомити про підозру. Про це йдеться на сторінці київської прокуратури у Facebook.

Відомо – Остап Ступка ДТП здійснив, перебуваючи за кермом позашляховика Range Rover. За інформацією правоохоронців, він виїхав на зустрічну смугу і скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi у стані алкогольного сп'яніння.

Остап Ступка влаштував ДТП у Києві: чи є постраждалі?

Напередодні поліція озвучувала інформацію, що внаслідок нетверезої ДТП зі Ступкою є постраждалий. 38-річний чоловік перебував у японській іномарці. Його довелося госпіталізувати з травмами різного ступеня важкості.

Водія Range Rover правоохоронці затримали на місці події. Прилад "Драгер" показав у його крові 1,62 проміле алкоголю. Автомобіль порушника згодом вилучили. Вирішується питання щодо арешту транспортного засобу.

Фото з місця ДТП з Остапом Ступкою

Нетвереза ДТП з Остапом Ступкою: фото з місця НП

ДТП зі Ступкою: фото поліції

Остап Ступка влаштував ДТП у Києві: що каже сам актор?

Після інциденту до актора за коментарем звернулися журналісти. Під час спілкування він не підтвердив, але й не спростував факт аварії.

"Ні, не можу коментувати. Загалом ніяк не можу коментувати", – сказав актор представникам ЗМІ.

Уточнимо, що ім'я актора правоохоронці у своєму зведенні не називають. Проте, ЗМІ причетність Ступки до інциденту підтвердили поінформовані джерела.

Нагадаємо, що Остап Ступка влаштував ДТП у Києві, стало відомо сьогодні вдень. Журналісти тоді стверджували, що 55-річний водій Range Rover протаранив Mitsubishi, в салоні якого був чоловік. Також повідомлялося, що тест на алкоголь у крові порушника показав 1,62 проміле при нормі 0,3.