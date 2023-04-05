Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина Остап Ступка попал в ДТП в Киеве

ДТП с Остапом Ступкой в Киеве: актеру сообщили о подозрении (фото)

Украинский актер, актер Остап Ступка, Остап Ступка, Ступка устроил ДТП в Киеве
Фото: УНИАН | Остап Ступка

По информации правоохранителей, актер выехал на встречную полосу и наехал на машину, где на тот момент находился мужчина. Пострадавшего пришлось срочно госпитализировать.

Related video

Актер Остап Ступка устроил ДТП в Киеве, из-за чего пострадал 38-летний мужчина. В связи с этим правоохранители были вынуждены сообщить ему о подозрении. Об этом говорится на странице киевской прокуратуры в Facebook.

Известно – Остап Ступка ДТП совершил, находясь за рулем внедорожника Range Rover. По информации правоохранителей, он выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

Остап Ступка устроил ДТП в Киеве: есть ли пострадавшие?

Накануне полиция озвучивала информацию, что в результате пьяного ДТП со Ступкой есть пострадавший. 38-летний мужчина находился в машине японской марки. Его пришлось госпитализировать с травмами разной степени тяжести

Водителя Range Rover стражи порядка задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал в его крови 1,62 промилле алкоголя. Автомобиль нарушителя сотрудники правоохранительных структур изъяли. Решается вопрос об аресте транспортного средства.

ступка дтп, остап ступка дтп в киеве, остап ступка устроил дтп в киеве, дтп в киеве ступка, пьяное дтп в киеве ступка, ступка пьяный дтп, кто виноват в дтп со ступкой, ступка пьяный дтп в киеве, ступка дтп киев Fullscreen
Фото с места ДТП с Остапом Ступкой
ступка дтп, остап ступка дтп в киеве, остап ступка устроил дтп в киеве, дтп в киеве ступка, пьяное дтп в киеве ступка, ступка пьяный дтп, кто виноват в дтп со ступкой, ступка пьяный дтп в киеве, ступка дтп киев Fullscreen
Пьяное ДТП с Остапом Ступкой: фото с места ЧП
ступка дтп, остап ступка дтп в киеве, остап ступка устроил дтп в киеве, дтп в киеве ступка, пьяное дтп в киеве ступка, ступка пьяный дтп, кто виноват в дтп со ступкой, ступка пьяный дтп в киеве, ступка дтп киев Fullscreen
ДТП со Ступкой: кадры полиции

Остап Ступка устроил ДТП в Киеве: что говорит сам актер?

После инцидента к актеру за комментарием обратились журналисты. В ходе общения он не подтвердил, но и не опроверг сам факт аварии.

"Нет, не могу комментировать. Вообще никак не могу комментировать", – сказал актер представителям СМИ.

Уточним, что имя актера правоохранители в своей сводке не называют. Однако СМИ причастность Ступки к инциденту подтвердили информированные источники.

Напомним, о том, что Остап Ступка устроил ДТП в Киеве, стало известно сегодня днем. Журналисты тогда утверждали, что 55-летний водитель Range Rover въехал на своем автомобиле в Mitsubishi, в салоне которого находился мужчина. Также сообщалось, что тест на алкоголь показал 1,62 промилле при норме 0,3.