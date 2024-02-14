Дмитрий Ступка во второй раз женится

Дмитрий Ступка, который эмигрировал в Америку, публично заявил, что планирует вторую свадьбу. У себя в социальных сетях он рассекретил, где планируется церемония.

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37-летний актер и сын и внук легендарной династии актеров Богдана и Остапа Ступки, Дмитрий Ступка сообщил о свадьбе с новой избранницей, певицей Юлией Барабановой. Об этом он написал под совместным фото со своей избранницей в Инстагарме.

В частности, Ступка опубликовал фото с Юлией в одном из ресторанов Лас-Вегаса, которое подписал словами: "Все, что мне нужно в моей жизни — это ты и наши дети... ЛЮБЛЮ ТЕБЯ".

Конечно фото актера с его новой избранницей активно начали комментировать друзья и знакомые пары, а также поклонники.

Один из комментариев оставила Яна Ситниченко, которая судя по данным в инстаграме, работает риелтором в Майами: "Как же вы подходите друг другу".

Вероятнее всего, Яна близкая подруга Дмитрия и Юлии, ведь впоследствии актер ответил ей: "Спасибо, Яночка. Свадьбу гуляем на Hawaii".

Таким образом сын Остапа Ступки намекнул, что пара уже планирует официально зарегистрировать свои отношения и даже выбрала для этого место — Гавайи.

Дмитрий Ступка о свадьбе

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Стоит отметить, что о новых отношениях Дмитрий сообщил в августе 2023 года. Тогда он опубликовал совместные фото с Юлией из Америки. Сейчас пара вместе живет в США.

Аналогичный снимок появился и на странице Барабановой, но с другой подписью: "Нас ждет большое будущее! Люблю тебя моя вселенная! Ты делаешь мою жизнь счастливой!".

Стоит отметить, что Дмитрий Ступка 6 лет состоял в браке с телеведущей Полиной Луговой, которая отметилась скандальными заявлениями относительно языковых квот на телевидении. Телеведущая заявила, что не собирается переходить на украинский язык. В 2022 году пара развелась . Совместно Дмитрий и Полина имеют дочь Богдану, которая родилась в 2017 году.

Напомним, ранее мы писали, что известный украинский актер Остап Ступка попал в "пьяную" аварию в Киеве. Кроме этого, в ноябре 2023 года суд вынес приговор Остапу Ступке за пьяное ДТП в Киеве.