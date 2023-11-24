Будет подавать апелляцию: суд вынес приговор Остапу Ступке за пьяное ДТП в Киеве

Голосеевский райсуд Киева признал актера виновным по делу о ДТП 4 апреля.

Related video

Суд вынес приговор Остапу Ступке за ДТП в Киеве, совершенное в нетрезвом состоянии. Актер назвал решение суда несправедливым и готовит апелляцию. Об этом пишет "Суспільне".

Голосеевский райсуд города Киева признал виновным известного украинского актера Остапа Ступку по делу о совершении аварии 4 апреля в столице в нетрезвом состоянии. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на 3 года.

Также народного артиста лишили прав на восемь лет. И с него взыщут около 10 тысяч гривен, которые пошли на экспертизы.

Адвокат объяснил, что ограничение свободы обязывает актера являться в специальные учреждения для выполнения общественно полезных работ.

"Я соглашусь со своим защитником, что это достаточно несправедливое решение. Есть много смягчающих обстоятельств. Мы могли выйти на штраф, что было бы более уместно и справедливо для государства, потому что сумма немаленькая. Минимально — это 170 тысяч гривен. Также не решена судьба арестованного имущества", — сказал Остап Ступка.

Артист и его защитник планируют подавать апелляцию. В течение месяца, пока приговор не вступит в силу, в отношении Ступки будет действовать мера пресечения: ночной домашний арест с 00:00 до 05:00 утра.

Что известно о ДТП с участием Остапа Ступки

ДТП произошло вечером 4 апреля в Голосеевском районе столицы. Автомобиль Range Rover, за рулем которого был Остап Ступка, въехал в припаркованный автомобиль Mitsubishi, в салоне которого находился водитель. 38-летний мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован. Виновник аварии был задержан и помещен в СИЗО.

ДТП с участием Остапа Ступки Фото: Киевская городская прокуратура

6 апреля в Шевченковском суде актеру избрали меру пресечения. Он должен был находиться под ночным домашним арестом до 5 июня.

В июне Шевченковский райсуд продлил Ступке ночной домашний арест до 5 июля в рамках досудебного расследования.

В июле расследование обстоятельств ДТП завершилось. Документы по делу были отправлены в Голосеевский райсуд Киева.

Пострадавший в ДТП по имени Ярослав, которого госпитализировали после ДТП, рассказал, что три дня провел без сознания в реанимации, перенес операцию и продолжает лечение.

Напомним, Остап Ступка — единственный сын знаменитого украинского артиста Богдана Ступки, который скончался в 2012 году после продолжительной болезни.

Остап Ступка был художественным руководителем Национального драматического театра имени Франко, он играет в театре, занимается дубляжом, а также снимается в кино.