Донька Кузьми Скрябіна вперше розповіла про причину смерті бабусі

Барбара-Марія Кузьменко відверто розповіла про втрату бабусі та зізналася, яку хвробу мала Ольга Кузьменко.

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26-річна донька Кузьми Скрябіна Барбара-Марія вперше озвучила подробиці смерті своєї бабусі Ольги. Про це вона розповіла в інтервʼю виданню OBOZ.UA.

Зокрема, Барбара-Марія заявила, що смерть бабусі була неочікуваною для родини, адже Ольга Кузьменко завжди була енергійною та активною.

Спочатку Ольга Кузьменко раптово захворіла. Хвороба почала активно прогресувати, через, що маму Кузьми Скрябіна терміново госпіталізували в лікарню. Однак, вже було пізно. Під час обстеження лікарі виявили, що у Ольги Кузьменко розпочався сепсис та була ниркова недостатність.

За словами онучки Ольги Кузьменко Барбари-Марії, хвороба швидко забрала життя бабусі. Також дівчина зізналася, що останні дні свого життя Ольга Кузьменко була прикута до свого ліжка.

В інші подробиці дівчинка не стала вдаватися, заявила лише те, що смерть бабусі дуже болюча для неї та її родини тема.

Варто відзначити, що Ольга Кузьменко померла у вересні 2023 року. Вона на 8 років пережила свого сина. Їй було 76 років. Після смерті єдиного сина Ольга Кузьменко написала кілька біографічних книжок про нього. Вона дуже любила Андрія і після звістки про його смерть заявила, що не вірить у випадкову смерть сина.

Фото: Скриншот

Довідка

Кузьма Скрябін (справжнє ім'я — Андрій Кузьменко) був українським співаком, автором пісень, композитором, актором, ведучим та громадським діячем. Він народився 17 вересня 1968 року в місті Києві. У своїй творчості він поєднував різні стилі, такі як рок, поп, фолк та блюз, і завжди надавав особливу увагу текстам своїх пісень.

У 1989 році Кузьма Скрябін заснував гурт "Скрябін", який швидко здобув популярність в Україні. Його пісні стали хітами, а його ексцентричний образ та енергійні виступи на сцені привертали увагу широкої аудиторії.

Андрій Кузьменко також працював у кіно і на телебаченні. Він знявся у кількох фільмах та серіалах, як актор і саундтрек-композитор. Крім того, він ведучий та учасник власних телевізійних шоу.

Кузьма Скрябін був одним з найулюбленіших українських співаків в країні. Його талант та харизма робили його неповторним виконавцем та іконкою української музичної сцени.

На жаль, 2 лютого 2015 року Кузьма Скрябін помер в страшній ДТП. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з молоковозом. Від отриманих травм співак загинув на місці. Його тіло затисло в автівці, тому рятувальникам довелося близько двох годин деблокувати його тіло. Крім Скрябіна в аварію потрапила менеджер гурту, яка сиділа в автівці поряд з Андрієм. Вона вижила. Водій другого автомобіля отримав незначні пошкодження.

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Кузьми Скрябіна дала рідкісне інтерв'ю. Крім цього, у день смерті Кузьми Скрябіна донька опублікувала архівні фото з батьком.