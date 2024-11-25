"Дві різні людини": Олександр Пономарьов показав себе в молодості (фото)

Співак на архівній світлині показав, який вигляд мав, імовірно, кілька десятиліть тому. Олександр Пономарьов порівняв себе в молодості та зараз.

Народний артист України, естрадний співак, композитор і продюсер Олександр Пономарьов здивував, як змінився з роками. 25 листопада у своєму Instagram він поділився з шанувальниками двома знімками — архівним і свіжим, щоб продемонструвати зміни в зовнішності.

На першому знімку 51-річний виконавець показав себе в молодості. Олександр не повідомив, коли саме був зроблений кадр, імовірно, фотографія була зроблена кілька десятиліть тому. Інший знімок Олександра Пономарьова було зроблено нещодавно. Артист зазначив, що навіть сам себе не впізнає. Він вважає, що на знімках зображені начебто дві різні людини. "Дві різні людини! Ні?", — запитав співак у шанувальників.

Фанати виконавця хіта "Я люблю тільки тебе" підтвердили його думку, що він з роками дуже сильно змінився. Однак вони звернули увагу на те, що погляд у співака залишився колишнім. "Ні, очі і погляд той самий", — написала одна з його прихильниць. А інша зробила йому комплімент, написавши: "Красивий на обох фото".

Що відомо про Олександра Пономарьова

Олександр Пономарьов народився 9 серпня 1973 року в місті Хмельницький. У 6 років став професійно займатися боксом. Пізніше в Олександра помітили здібності до музики. Він закінчив вокальний факультет Львівської консерваторії. У 2003 році став першим учасником від України на міжнародному телевізійному конкурсі "Євробачення" з піснею "Hasta la vista", посівши 14-те місце. 3 грудня 1997 року Олександру Пономарьову було присвоєно звання заслуженого артиста України. У 1998 році заснував продюсерський центр "З ранку до ночі". 18 серпня 2006 року співакові було присвоєно звання народного артиста України. У 2007 році брав участь у проєкті "Танці з зірками". У травні 2011 року взяв участь у музичному шоу-проєкті "Голос країни" як зірковий тренер. У лютому 2022 року виступив із засудженням вторгнення Росії в Україну, активно дає благодійні концерти.

Що стосується особистого життя, то Пономарьов 10 років був у цивільному шлюбі з Альоною Мозговою, яка 1998 року народила від нього доньку Євгенію. У 2006 році одружився з Вікторією Мартинюк. У цьому шлюбі 2007 року народився син Олександр. У 2011 році пара розлучилася.

Нагадаємо, 1 серпня Фокус писав про те, як Олександр Пономарьов відреагував на камінг-аут дочки Зої.