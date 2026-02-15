Пономарьов показав 19-річного сина: що відомо про особисте життя співака (фото)
52-річний український співак і композитор Олександр Пономарьов показав, як виглядає наразі його син Сашко, який відзначає сьогодні, 15 лютого, 19-й день народження.
Юнак, який народився у шлюбі музиканта з Вікторією Мартинюк, відзначає особливий день. Зірковий батько опублікував в Instagram колаж зі своїх знімків із сином — від того, як той був немовлям, до юнацтва.
Олександр Пономарьов показав свого сина
"Сьогодні в моїй родині Свято — День народження у сина! Многая і благая літа тобі, сину, з Божим благословінням!" — лаконічно написав Пономарьов.
У коментарях до привітань приєдналися друзі родини та прихильники співака:
- "Вітаємо!!! Хай буде щасливим і здоровим на радість сімʼї в мирній країні".
- "Вітання щасливому Батьку та красунчику Синочку!"
- "З Днем Народження! Міцного Здоров'я, Миру та Злагоди! Успіхів у Всьому!"
Особисте життя Пономарьова
Що стосується особистого життя співака, то він 10 років був у цивільному шлюбі з Оленою Мозговою, яка 1998 року народила від нього доньку Євгенію. До того ж, він усиновив старшу дитину ексобраниці Зою.
У 2006 році Пономарьов одружився з Вікторією Мартинюк. У цьому шлюбі 2007 року народився син Олександр. Втім, у 2011 році пара розлучилася.
Протягом тривалого часу музиканту приписували різні романи, однак він спростовував чутки, а про ймовірну нову дружину публічно нічого не говорив.
Ходять чутки, що його нову обраницю звуть Софія і вона на 17 років молодша за співака.
