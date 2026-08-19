Как выглядели звезды до того, как стали знаменитыми: Могилевская, Никитюк и Зибров в детстве (фото)

19 августа мир отмечает Всемирный день фотографии — прекрасный повод вспомнить, с чего начинался путь известных людей. Снимки из прошлого всегда сохраняют особую теплоту и показывают, как кардинально может измениться жизнь спустя годы.

Фокус предлагает посмотреть, как выглядели украинские звезды в школьные годы, когда о большой сцене и миллионах поклонников они только мечтали, и какими они являются сейчас.

Леся Никитюк

На архивной фотографии, сделанной в девятом классе, Леся Никитюк предстает в лаконичном и скромном образе — в белой кофточке и классической джинсовой куртке. Сегодня же она — одна из самых успешных телеведущих страны, яркая медийная личность, а также счастливая мама и невеста.

Леся Никитюк в школьные годы Фото: Личный архив Леся Никитюк с сыном сейчас Фото: Instagram

Виталий Козловский

Свой первый масштабный модный эксперимент певец продемонстрировал ещё на школьном выпускном, появившись в чрезвычайно ярком наряде. Этот эффектный костюм Виталий разработал и сшил собственноручно, уже тогда проявив творческую индивидуальность.

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Виталий Козловский на выпускном Фото: Личный архив Виталий Козловский сейчас Фото: Instagram

Игорь Кондратюк

Украинский продюсер ранее поделился фотографией, сопроводив её метким напутствием для молодого поколения: "Знание — свет, невежество — тьма. Научитесь получать удовольствие от обучения".

Игорь Кондратюк в школе Фото: Личный архив Игорь Кондратюк сейчас

Надя Дорофеева

В трогательном розовом костюме и с букетом цветов юная Надя Дорофеева только начинала свой школьный путь. В те годы она вряд ли догадывалась, что в будущем станет главной поп-иконой украинской сцены и будет собирать аншлаги.

Надя Дорофеева в школе Фото: Личный архив Надя Дорофеева с мужем Мишей Кацуриным Фото: Instagram

Ирина Федишин

На снимке с выпускного вечера будущая певица позирует в родном Львове, где получала среднее образование. Именно в школьные годы были заложены первые шаги к её будущей музыкальной карьере.

Ирина Федишин на выпускном Фото: Личный архив Ирина Федишин с мужем Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

Павел Зибров

На этой фотографии народному артисту Украины всего 15 лет. В юноше на снимке пока трудно узнать будущего мачо украинской эстрады — его лицо ещё не украшают фирменные роскошные усы, а прическа значительно короче, чем в привычном образе.

Павел Зибров ранее Фото: из открытых источников Павел Зибров с женой Фото: Instagram

Наталья Могилевская

Будущая народная артистка получала образование в Киеве. На своей детской фотографии она позирует в школьной форме того времени, крепко держа в руках свой первый учебник — "Букварь".

Наталья Могилевская в школе Фото: из открытых источников Наталья Могилевская сейчас Фото: Іnstagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Напомним, ранее Фокус писал:

У каких украинских звездных пар большая разница в возрасте.

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