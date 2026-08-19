Как выглядели звезды до того, как стали знаменитыми: Могилевская, Никитюк и Зибров в детстве (фото)
19 августа мир отмечает Всемирный день фотографии — прекрасный повод вспомнить, с чего начинался путь известных людей. Снимки из прошлого всегда сохраняют особую теплоту и показывают, как кардинально может измениться жизнь спустя годы.
Фокус предлагает посмотреть, как выглядели украинские звезды в школьные годы, когда о большой сцене и миллионах поклонников они только мечтали, и какими они являются сейчас.
Леся Никитюк
На архивной фотографии, сделанной в девятом классе, Леся Никитюк предстает в лаконичном и скромном образе — в белой кофточке и классической джинсовой куртке. Сегодня же она — одна из самых успешных телеведущих страны, яркая медийная личность, а также счастливая мама и невеста.
Виталий Козловский
Свой первый масштабный модный эксперимент певец продемонстрировал ещё на школьном выпускном, появившись в чрезвычайно ярком наряде. Этот эффектный костюм Виталий разработал и сшил собственноручно, уже тогда проявив творческую индивидуальность.
Игорь Кондратюк
Украинский продюсер ранее поделился фотографией, сопроводив её метким напутствием для молодого поколения: "Знание — свет, невежество — тьма. Научитесь получать удовольствие от обучения".
Надя Дорофеева
В трогательном розовом костюме и с букетом цветов юная Надя Дорофеева только начинала свой школьный путь. В те годы она вряд ли догадывалась, что в будущем станет главной поп-иконой украинской сцены и будет собирать аншлаги.
Ирина Федишин
На снимке с выпускного вечера будущая певица позирует в родном Львове, где получала среднее образование. Именно в школьные годы были заложены первые шаги к её будущей музыкальной карьере.
Павел Зибров
На этой фотографии народному артисту Украины всего 15 лет. В юноше на снимке пока трудно узнать будущего мачо украинской эстрады — его лицо ещё не украшают фирменные роскошные усы, а прическа значительно короче, чем в привычном образе.
Наталья Могилевская
Будущая народная артистка получала образование в Киеве. На своей детской фотографии она позирует в школьной форме того времени, крепко держа в руках свой первый учебник — "Букварь".
Напомним, ранее Фокус писал:
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