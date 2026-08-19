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Как выглядели звезды до того, как стали знаменитыми: Могилевская, Никитюк и Зибров в детстве (фото)

как выглядели в школе украинские звезды
Телеведущая Леся Никитюк и народный артист Павел Зибров | Фото: коллаж Фокус

19 августа мир отмечает Всемирный день фотографии — прекрасный повод вспомнить, с чего начинался путь известных людей. Снимки из прошлого всегда сохраняют особую теплоту и показывают, как кардинально может измениться жизнь спустя годы.

Фокус предлагает посмотреть, как выглядели украинские звезды в школьные годы, когда о большой сцене и миллионах поклонников они только мечтали, и какими они являются сейчас.

Леся Никитюк

На архивной фотографии, сделанной в девятом классе, Леся Никитюк предстает в лаконичном и скромном образе — в белой кофточке и классической джинсовой куртке. Сегодня же она — одна из самых успешных телеведущих страны, яркая медийная личность, а также счастливая мама и невеста.

Леся Никитюк в молодости
Леся Никитюк в школьные годы
Фото: Личный архив
как выглядит Леся Никитюк
Леся Никитюк с сыном сейчас
Фото: Instagram

Виталий Козловский

Свой первый масштабный модный эксперимент певец продемонстрировал ещё на школьном выпускном, появившись в чрезвычайно ярком наряде. Этот эффектный костюм Виталий разработал и сшил собственноручно, уже тогда проявив творческую индивидуальность.

Відео дня
как выглядел Виталий Козловский в школе
Виталий Козловский на выпускном
Фото: Личный архив
как выглядит Виталий Козловский
Виталий Козловский сейчас
Фото: Instagram

Игорь Кондратюк

Украинский продюсер ранее поделился фотографией, сопроводив её метким напутствием для молодого поколения: "Знание — свет, невежество — тьма. Научитесь получать удовольствие от обучения".

как раньше выглядели украинские звезды
Игорь Кондратюк в школе
Фото: Личный архив
как выглядит Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк сейчас

Надя Дорофеева

В трогательном розовом костюме и с букетом цветов юная Надя Дорофеева только начинала свой школьный путь. В те годы она вряд ли догадывалась, что в будущем станет главной поп-иконой украинской сцены и будет собирать аншлаги.

как выглядела раньше Надя Дорофеева
Надя Дорофеева в школе
Фото: Личный архив
как выглядели звезды до того, как стали знаменитыми
Надя Дорофеева с мужем Мишей Кацуриным
Фото: Instagram

Ирина Федишин

На снимке с выпускного вечера будущая певица позирует в родном Львове, где получала среднее образование. Именно в школьные годы были заложены первые шаги к её будущей музыкальной карьере.

как раньше выглядела Ирина Федишин
Ирина Федишин на выпускном
Фото: Личный архив
как выглядели знаменитости раньше
Ирина Федишин с мужем
Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

Павел Зибров

На этой фотографии народному артисту Украины всего 15 лет. В юноше на снимке пока трудно узнать будущего мачо украинской эстрады — его лицо ещё не украшают фирменные роскошные усы, а прическа значительно короче, чем в привычном образе.

как выглядел раньше Павел Зибров
Павел Зибров ранее
Фото: из открытых источников
как выглядят Павел Зибров и его жена
Павел Зибров с женой
Фото: Instagram

Наталья Могилевская

Будущая народная артистка получала образование в Киеве. На своей детской фотографии она позирует в школьной форме того времени, крепко держа в руках свой первый учебник — "Букварь".

Наталья Могилевская так выглядела в детстве
Наталья Могилевская в школе
Фото: из открытых источников
Наталья Могилевская выглядит так сейчас
Наталья Могилевская сейчас
Фото: Іnstagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Напомним, ранее Фокус писал:

Кроме того, Александр Пономарев впервые показал свою новую девушку.