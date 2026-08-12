"Кузьма: страшно веселий": історія лідера гурту "Скрябін", розказана ним самим

Фільм докладно розповідає про непростий період становлення артиста та його гурту, перші, часто безглузді кроки у шоу-бізнесі, спроби та помилки, велике кохання, яке стало головним і єдиним на все життя, етапи його злетів і болісних падінь.

Шлях до успіху одного з найвідоміших представників шоу-бізнесу в історії сучасної України на "Олімп" загальної любові аж ніяк не був усіяний трояндами, скоріше навпаки, — сповнений численних спроб та помилок, зрад друзів, періоду, що нагадує "зіркову хворобу", складнощів з власним просуванням на українських радіостанціях і навіть конкретного скасування після етапу великого успіху.

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Трейлер фільму "Кузьма: страшенно веселий"

Атмосфера фільму режисера Артема Григоряна передає чуттєвість і правдивість. Кузьма на численних архівних відео сам розповідає про себе в різні періоди життя, становлення та в різних настроях. За кадром лунають коментарі оточення Кузьми, його дружини Світлани, менеджерів, близьких знайомих, учасників першого складу групи.

Шанувальники зможуть побачити тернистий шлях культового артиста, починаючи з його юності в Новоярівську (Львівська область), де майбутня знаменитість створював свої ВІА, писав перші пісні під впливом польського радіо, яке можна було безперешкодно слухати завдяки близькості до польського кордону. Потім — переїзд до Києва, складна адаптація та непросте становлення в умовах безгрошів’я, робота ведучим на телебаченні.

Фото: Кадр из фильма

Його життя показано аж до зрілого віку, коли вже дуже відомий і улюблений шанувальниками Кузьма набагато більше переймався екзистенційними питаннями та допомагав військовим, починаючи з 2014 року й аж до моменту своєї загибелі.

Артист у цій історії, розказаній, по суті, від першої особи, постає перед глядачами без ідеалізації та перебільшень. Він аж ніяк не був ідеальним і вже точно не був святим. Але в ньому були людяність, щирість і якийсь безтурботний божевільний драйв, властивий, мабуть, дуже небагатьом людям на Землі.

Здавалося, він був втіленням ілюстрації до гасла "Живи швидко, помри молодим". Андрій жив дуже швидко, ніби прагнув прожити кілька життів за одне своє.

Творцям фільму вдалося передати саме те відчуття живого спілкування Кузьми з шанувальниками з великого екрану. Вийшла справжня історія Скрябіна, детально розказана ним самим. Ті 400 годин архівного відео та 25 тисяч фотографій допомогли буквально "оживити" артиста й розповісти, яким він був насправді.

Нагадаємо, що в Україні розпочався показ фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день".

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