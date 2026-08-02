Рецензія на фільм "Людина-павук: Абсолютно новий день": складна пригода дорослого героя

Про що новий фільм "Людина-павук" 2026

Можна сказати одразу і без сорому: "Людина-павук: Абсолютно новий день" 2026 — найкращий із чотирьох фільмів із Томом Холландом та Зендеєю. Все — через яскраву розв'язку у фіналі, непередбачувані сюжетні повороти та несподівані нові лінії розповіді.

Як правило, ми вже з тизерів приблизно розуміємо, про що йтиметься у новому Павуку, але цього разу творці організували дуже туманну рекламну кампанію, внаслідок чого глядачі будуть чимало і досить приємно вражені.

Сценаристи Кріс МакКенна та Ерік Соммерс роблять детальну ретроспективу подій, працюючи над сюжетом нової частини. Вони беруть сценарні теми з моменту виходу "Людини-павука: Повернення додому" (2017), двох сіквелів: "Вдалині від дому" (2019) та "Додому шляху нема" (2021).

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Сценаристи сплітають сюжетний візерунок з ниток ранніх фільмів та серіалів Marvel. Похвалитися нова частина може саме щирими емоційними темами, які роблять фільм зворушливим та емоційно наповненим.

Режисер Дестін Деніел Креттон ("Шан-Чі і легенда десяти кілець" 2021) продовжує події частини "Додому шляху нема" 2021. Тьотя Пітера Мей (Мариса Томей) загинула, а найкращий друг Нед (Джейкоб Баталон) і кохана Ем-Джей (Зендея) більше не пам'ятають Пітера: у них стерта пам'ять про нього. Все – завдяки Доктору Стенджу! Герой Бенедикта Камбербетча наклав закляття на друзів Паркера в обмін на їхній порятунок.

Тепер Людина-павук дуже самотній, але намагається не дати собі розклеїтися, присвячуючи своє життя боротьбі з масштабною і не дуже злочинністю.

Куди серйознішою проблемою, ніж самотність і покарання другосортних лиходіїв, для Пітера стала зміна його павучої ДНК: він дезорієнтований і має загострені почуття та реакції. Герой намагається зрозуміти, що з ним відбувається. Паралельно він стежить за своїми друзями, які тепер здобувають освіту в Массачусетському університеті.

Таким чином Пітер наражає їх на небезпеку, адже цікавий антагоніст, здатний пробиратися у свідомість людей і буквально переселятися з одного мозку в інший, вже стежить за ними не менш інтенсивно, ніж Паркер.

Фото: Кадр из фильма

Цей специфічний лиходій зібрався використати почуття Пітера до Ем-Джей, щоб перешкодити йому проникнути в урядовий Департамент контролю за збитками, очолюваний Біллом Метцегером (Трамелл Тіллман).

Мета цієї сумнівної організації в тому, щоб тримати всіх супергероїв під контролем, у разі потреби викрадати прямо з вулиць і перенаправляти їх здібності "на щось корисне", тобто на власні цілі організації.

Сценарій першої половини картини видається дещо перевантаженим героями. До речі, це пряме посилання на першоджерело, а саме на комікс "Дивовижна Людина-павук". У друкованому виданні герой міг з'явитися лише в одному випуску і більше не з'являтися ніколи.

Пітер Паркер сподівається повернути в норму свою ДНК Людини-павука завдяки модифікованій версії пристрою Брюса Беннера (Марк Руффало), який у свою чергу намагається стримувати власне перетворення на Халка. Працюючи викладачем фізики в Університеті штату Іллінойс, Беннер має деякі ресурси для підтримки своєї актуальної форми.

Фото: Кадр из фильма

Звичайно ж, "Людина-павук: Абсолютно новий день" за жанром та метою створення відноситься до насичених літніх блокбастерів, покликаних подарувати глядачам видовища на великому екрані під прохолодну колу та велике відро попкорну. Але заперечувати вагому драматичну, чуттєву складову картини не можна: вона і справді на висоті. А зустріч Людини-павука, Халка і Карателя закінчується приголомшливим драматичним поворотом, за яким іде фінал, гідний першої частини "Матриці".

Звичайно, не варто ігнорувати і внесок тандему Тома Холланда та Зендеї. Актори дуже виросли з того моменту, як десять років тому зіграли у своєму першому "Людині-павуку". Між акторами — якісна екранна та життєва хімія, яка ефектно доповнює їх героїв на екрані, і від цього картина загалом дуже виграє.

Ми спостерігаємо результат еволюції стосунків двох відомих акторів, перенесений на великий екран та віртуозно вплетений у сюжет блокбастера Marvel.

Якщо підбити підсумок, "Людина-павук: Абсолютно новий день" — це сюжет про необхідність усвідомленого прийняття змін та важливість дружби в долі кожної людини, незалежно від її масштабу.

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