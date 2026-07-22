Даша Астаф'єва та Микита Добринін прочитали вірші про нещасливе кохання та згубну пристрасть (фото)
Днями в самому центрі української столиці — у ресторані "Sicilia" — відбувся творчий поетичний вечір, який уже став традиційним для українських зірок та медійних діячів.
Цього разу головними зірками заходу "Читай серцем" стали ведучий Микита Добринін, співачка та ведуча Даша Астаф’єва, актриса Світлана Охріменко та інші відомі особистості. Вечір модерувала Наталія Тур, а музичний супровід заходу забезпечувала Голубка.
Микита Добринін відкрив поетичний вечір віршем Лесі Українки "Питання". Ведучий закликав бачити в діячах культури не нудних персонажів із підручників, а людей із великою дивовижною долею, сповненою грандіозних подій.
Вечір продовжила Даша Астаф’єва. Співачка обрала для виступу пісні Катерини Бабкіної та Раїси Троянкер. До речі, остання прославилася як справжня "femme fatale" 30-х років: у неї навіть був роман із приборкувачем тигрів.
Також серед зіркових читців цього разу опинилися співачка Анна Добриднєва, інтерв’юерка Аліна Доротюк, чемпіонка Європи з художньої гімнастики, фіналістка Олімпійських ігор Вікторія Онопрієнко, актриса Олена Олар, психолог окремої артбригади НГУ Анна Руденок.
Серед гостей вечора були помічені олімпійський чемпіон Олег Верняєв, призер Паралімпійських ігор Євген Богодайко, журналістка Ксенія Малинюк, співак YOGEN, актори театру та кіно Олексій Череватенко та Гіо Пачкорія.
Поетичний захід організовано видавництвом "Книголав", окремою арт-бригадою НГУ та Vasilev Bureau.
Раніше ми писали, що співачка Анна Трінчер зібрала зіркових друзів на вечірці на Сицилії.
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