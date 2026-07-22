Даша Астаф'єва та Микита Добринін прочитали вірші про нещасливе кохання та згубну пристрасть (фото)

Цього разу головними зірками заходу "Читай серцем" стали ведучий Микита Добринін, співачка та ведуча Даша Астаф’єва, актриса Світлана Охріменко та інші відомі особистості. Вечір модерувала Наталія Тур, а музичний супровід заходу забезпечувала Голубка.

Наталія Тур Фото: Пресс-служба

Микита Добринін із гостею поетичного вечора Фото: Пресс-служба

Даша Астаф'єва та Антон Васильєв

Микита Добринін відкрив поетичний вечір віршем Лесі Українки "Питання". Ведучий закликав бачити в діячах культури не нудних персонажів із підручників, а людей із великою дивовижною долею, сповненою грандіозних подій.

Вечір продовжила Даша Астаф’єва. Співачка обрала для виступу пісні Катерини Бабкіної та Раїси Троянкер. До речі, остання прославилася як справжня "femme fatale" 30-х років: у неї навіть був роман із приборкувачем тигрів.

Відео дня

Даша Астаф"єва читає вірші Катерини Бабкіної та Раїси Троянкер

Також серед зіркових читців цього разу опинилися співачка Анна Добриднєва, інтерв’юерка Аліна Доротюк, чемпіонка Європи з художньої гімнастики, фіналістка Олімпійських ігор Вікторія Онопрієнко, актриса Олена Олар, психолог окремої артбригади НГУ Анна Руденок.

Анна Добриднева

Світлана Охрименко

Аліна Доротюк

Вікторія Онопрієнко

Олена Олар

Серед гостей вечора були помічені олімпійський чемпіон Олег Верняєв, призер Паралімпійських ігор Євген Богодайко, журналістка Ксенія Малинюк, співак YOGEN, актори театру та кіно Олексій Череватенко та Гіо Пачкорія.

Поетичний захід організовано видавництвом "Книголав", окремою арт-бригадою НГУ та Vasilev Bureau.

Раніше ми писали, що співачка Анна Трінчер зібрала зіркових друзів на вечірці на Сицилії.

Також ми розповідали, яким вийшов фільм "Ваяна" 2026 року з Дуейном "Скелею" Джонсоном.