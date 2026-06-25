"Суперґьорл" — сестра Божевільного Макса, а не Супермена: огляд нового фільму DC

Якщо ви сподівалися побачити дівчину в знаменитому костюмі з літерою S, яка рятує світ прекрасного американського мегаполісу, здійснюючи ефектні польоти над хмарочосами, одразу скажемо: фільм не такий. Причому він не такий настільки, наскільки взагалі може бути не таким.

Трейлер фільму "Суперґьорл" 2026

З перших кадрів ми спостерігаємо за собакою Крипто, який мочиться на газету із заголовком про героїчні пригоди Супермена. Далі нас знайомлять із Карою Зор-Ел (Міллі Алкок), двоюрідною сестрою Супермена. І ні, вона не жвава героїня коміксів із білосніжною посмішкою та чистим серцем, а досвідчена міжпланетна бродяга, чиє тужливе, рідко тверезе існування рятує постійне пересування по пустельних антиутопічних світочках-звалищах, точніше — пересування по барах у них.

Відео дня

Фото: Кадр из фильма

На її обличчі — величезні темні окуляри від Пенні Лейн, а в її образі та кожному жесті — юнацький бунтарський настрій 1970-х.

Далі нам представляють антигероя — Крема з Жовтих Пагорбів (Маттіас Шонартс). Крем — персонаж, який потрапив у всесвіт Супермена прямо з пустель битви Божевільного Макса. У нього поголена голова, а обличчя вкрите численними намистинами з шипами. З таким "обвісом" він міг би стати досить помітним на модному показі Олександра Маккуїна у нульові.

За чутками, Крем займається торгівлею людьми, очолює групу космопіратів і має у своєму розпорядженні сили чисельністю 10 000 осіб.

Крем приспав тер’єра Кари, отруївши собаку дротиком. Крипто загрожує смерть через 72 години, якщо тварині не ввести антидот. І тут у Карі прокидається супергероїня, яка дрімала всередині, готова рятувати свою собаку, подругу та все, що, власне кажучи, потребує порятунку.

Ще в сюжеті фігурує Руті Мері Нолл — дівчинка-підліток, брата якої вбивають під час спроби потрапити в кадр, а батьків — теж вбивають. Тепер Руті одержима помстою Крему, але, схоже, у неї немає плану, а лише меч за спиною та багато енергії без напрямку.

Фото: Кадр из фильма

Поява Лобо (Джейсон Момоа) — байкера-мисливця, який працює за гроші, — оживляє динаміку сюжету, що довго не хоче розвиватися. Його очі сяють червоним світлом, він курить товсту сигару і теж мріє розправитися з Кремом.

Загалом, герой Момоа виглядає як учасник кітчевого рок-гурту 1970-х, який відстав від автобуса під час туру десь у пустелі й тепер просто ганяє на вкраденому мотоциклі.

Цьому гіганту взагалі вдаються епатажні персонажі: варто лише згадати його Данте Рейєса у "Форсажі X". Але в "Супергерл" персонаж Джейсона логічно не вписаний у сюжет, він просто іноді з’являється в контексті.

Його Лобо — чудовий і в міру кумедний. Від нього хочеться побачити, як він вплине на події або якось об’єднається з іншими учасниками оповіді. Але цього не відбувається. Він просто з’являється, вплутується в бійки, курить і зникає в тумані. В принципі, герой має право на існування в контексті, але, як уже зазначалося, дуже хочеться більшої залученості до того власне контексту.

Зрозуміло, що Джеймс Ганн взявся за складне завдання — врятувати жанр супергеройського кіно в епоху перенасичення публіки. Мабуть, перед сценаристкою (Ана Ногейра) стояло завдання написати щось дуже оригінальне.

Оригінальним виявився коктейль із "Божевільного Макса", "Зоряних воєн", "Вартових Галактики", групи Kiss, божевільної собаки та чарівної бунтарки у футболці Blondie з постійним похмільним синдромом.

Фільм вийшов нестримним, веселим, нелогічним, хаотично динамічним і несподіваним. Він більше нагадує веселу, розкуту вечірку в стилі панк-рок-естетики, ніж історію з коміксів про порятунок світу. Антигерої не виглядають страшними чи лякаючими, драматична складова не викликає смутку та співчуття, а супергероїні просто потрібні рехаб та хороший психолог.

Чи варто дивитися нову роботу Джеймса Ганна? Звичайно, варто! Це буде весело. Можна з упевненістю сказати: такої інтерпретації класичних коміксів ви ще ніколи не бачили!

Нагадаємо, як у Києві відбулася прем'єра третього сезону серіалу "Дім дракона".

Також ми розповідали, про що йдеться у фільмі "Сусіди зверху".