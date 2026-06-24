"Дім дракона" в Українському домі: як відбулася прем'єра 3 сезону знаменитого серіалу в Києві (фото)
Днями в Українському домі відбулася масштабна прем’єра 3-го сезону культового серіалу HBO Original "Дім дракона". Світова прем’єра стартувала напередодні.
Третій сезон оригінального драматичного серіалу складається з восьми епізодів, які виходитимуть щотижня по понеділках аж до грандіозного фіналу сезону 10 серпня.
Ця велика кіноподія зібрала численних медійних діячів, журналістів та представників кіноіндустрії під склепіннями монументальної історичної будівлі в самому серці української столиці. Головний атріум Українського дому був прикрашений прапорами із символікою дому Таргарієнів, а сам кінопоказ відбувався в атріумі, оформленому в стилі тронної зали.
Модератором заходу виступила Валерія Толочина.
Серед гостей були помічені футболіст Олександр Шовковський із дружиною Мариною Кутеповою, засновники UFW Ірина Данилевська та Володимир Нечипорук, дизайнерка Лілія Пустовіт, ветеран війни та колишній учасник шоу "Холостяк" — Олександр "Терен" Будько, актор Олексій Суровцев, режисер Мітя Шмурак та багато інших.
Раніше ми писали про те, як відбулася кінопрем'єра фільму "Хрещатик 48/2" в українській столиці, а також повідомляли, що в Україні розпочався показ чергового спін-офу культової франшизи "Зоряні війни".