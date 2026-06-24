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"Дім дракона" в Українському домі: як відбулася прем'єра 3 сезону знаменитого серіалу в Києві (фото)

Днями в Українському домі відбулася масштабна прем’єра 3-го сезону культового серіалу HBO Original "Дім дракона". Світова прем’єра стартувала напередодні.

Лідія Новоселецька
Лідія Новоселецька
Колумністка
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Прем'єра "Дому дракона" у Києві — фоторепортаж
Прем"єру модерувала Валерія Толочина | Фото: Пресс-служба

Третій сезон оригінального драматичного серіалу складається з восьми епізодів, які виходитимуть щотижня по понеділках аж до грандіозного фіналу сезону 10 серпня.

Ця велика кіноподія зібрала численних медійних діячів, журналістів та представників кіноіндустрії під склепіннями монументальної історичної будівлі в самому серці української столиці. Головний атріум Українського дому був прикрашений прапорами із символікою дому Таргарієнів, а сам кінопоказ відбувався в атріумі, оформленому в стилі тронної зали.

Прем'єра "Дому дракона" у Києві — фоторепортаж
Прем'єра "Дому дракона" у Києві — фоторепортаж

Модератором заходу виступила Валерія Толочина.

Прем'єра "Дому дракона" у Києві — фоторепортаж
Валерія Толочина
Фото: Пресс-служба

Серед гостей були помічені футболіст Олександр Шовковський із дружиною Мариною Кутеповою, засновники UFW Ірина Данилевська та Володимир Нечипорук, дизайнерка Лілія Пустовіт, ветеран війни та колишній учасник шоу "Холостяк" — Олександр "Терен" Будько, актор Олексій Суровцев, режисер Мітя Шмурак та багато інших.

Відео дня
Прем'єра "Дому дракона" у Києві — фоторепортаж
Олександр Шовковський та Марина Кутепова
Прем'єра "Дому дракона" у Києві — фоторепортаж
Володимир Нечипорук та Ірина Данилевська
Прем'єра "Дому дракона" у Києві — фоторепортаж
Лілія Пустовіт та Валерія Толочина
Прем'єра "Дому дракона" у Києві — фоторепортаж
Олександр "Терен" Будько
Прем'єра "Дому дракона" у Києві — фоторепортаж
Олексій Суровцев із гостею прем'єри
Прем'єра "Дому дракона" у Києві — фоторепортаж
Мітя Шмурак (праворуч)
Прем'єра "Дому дракона" у Києві — фоторепортаж
Олена Оларь
Прем'єра "Дому дракона" у Києві — фоторепортаж
Аліна Бондарєва
Прем'єра "Дому дракона" у Києві — фоторепортаж
Галина Макоклюй

Раніше ми писали про те, як відбулася кінопрем'єра фільму "Хрещатик 48/2" в українській столиці, а також повідомляли, що в Україні розпочався показ чергового спін-офу культової франшизи "Зоряні війни".