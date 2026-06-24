"Дім дракона" в Українському домі: як відбулася прем'єра 3 сезону знаменитого серіалу в Києві (фото)

Третій сезон оригінального драматичного серіалу складається з восьми епізодів, які виходитимуть щотижня по понеділках аж до грандіозного фіналу сезону 10 серпня.

Ця велика кіноподія зібрала численних медійних діячів, журналістів та представників кіноіндустрії під склепіннями монументальної історичної будівлі в самому серці української столиці. Головний атріум Українського дому був прикрашений прапорами із символікою дому Таргарієнів, а сам кінопоказ відбувався в атріумі, оформленому в стилі тронної зали.

Модератором заходу виступила Валерія Толочина.

Валерія Толочина Фото: Пресс-служба

Серед гостей були помічені футболіст Олександр Шовковський із дружиною Мариною Кутеповою, засновники UFW Ірина Данилевська та Володимир Нечипорук, дизайнерка Лілія Пустовіт, ветеран війни та колишній учасник шоу "Холостяк" — Олександр "Терен" Будько, актор Олексій Суровцев, режисер Мітя Шмурак та багато інших.

Відео дня

Олександр Шовковський та Марина Кутепова

Володимир Нечипорук та Ірина Данилевська

Лілія Пустовіт та Валерія Толочина

Олександр "Терен" Будько

Олексій Суровцев із гостею прем'єри

Мітя Шмурак (праворуч)

Олена Оларь

Аліна Бондарєва

Галина Макоклюй

Раніше ми писали про те, як відбулася кінопрем'єра фільму "Хрещатик 48/2" в українській столиці, а також повідомляли, що в Україні розпочався показ чергового спін-офу культової франшизи "Зоряні війни".