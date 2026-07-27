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Зіркові гості кінопремії "Золота Дзиґа": як пройшла найяскравіша світська подія літа 2026 року (фоторепортаж)

Минулими вихідними в українській столиці, у КВЦ "Парковий", відбулася одна з головних масштабних подій року — урочиста Х церемонія нагородження лауреатів кінопремії "Золота Дзиґа".

Лідія Новоселецька
Лідія Новоселецька
Колумністка
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Премія "Золота Дзига" 2026
Оксана Гутцайт, Анна Мачух та Дар'я Трегубова | Фото: Пресс-служба

Ця премія традиційно відзначає найкращі досягнення в галузі українського кінематографу.

Ведучими заходу стали актриса та телеведуча Дар’я Трегубова, а також ведуча та громадська діячка Оксана Гутцайт.

Премія "Золота Дзига" 2026
Ведучими церемонії стали Оксана Гутцайт і Даря Трегубова
Фото: Пресс-служба

Відкриття церемонії нагородження супроводжувалося міні-концертом гурту Pianoboy.

Премія "Золота Дзига" 2026
Виступ гурту Pianoboy
Фото: Пресс-служба

Далі музичний супровід вечора забезпечували Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка та Національний центр Олександра Довженка.

Цього року лауреатів премії відзначили у 21 конкурсній номінації, а також у трьох спеціальних: "Відкриття року", лауреата якої обирають члени правління та наглядової ради Української кіноакадемії, Премія за внесок у розвиток українського кінематографа, що присуджується Національним союзом кінематографістів України, а також глядацька нагорода MEGOGO AUDIENCE AWARD.

Відео дня

Гостями вечора стала вся еліта українського шоу-бізнесу.

Премія "Золота Дзига" 2026
Ольга Сумська
Премія "Золота Дзига" 2026
Андрій Осипов
Премія "Золота Дзига" 2026
Марина Кошкіна
Премія "Золота Дзига" 2026
Олена Лавренюк
Премія "Золота Дзига" 2026
Юрій Горбунов
Премія "Золота Дзига" 2026
Володимир Кравчук
Премія "Золота Дзига" 2026
Макс Кірєєв
Премія "Золота Дзига" 2026
Світлана Охрименко
Премія "Золота Дзига" 2026
Анна Мачух
Премія "Золота Дзига" 2026
Дар"я Трегубова та Олександра Самборська
Премія "Золота Дзига" 2026
Анна Козир
Премія "Золота Дзига" 2026
Олександр Рудницький
Премія "Золота Дзига" 2026
Тетяна Власова
Премія "Золота Дзига" 2026
Олексій Комаровський
Премія "Золота Дзига" 2026
Лілія Пустовіт
Премія "Золота Дзига" 2026
Павло Остріков та Валерія Толочина

Список переможців кінопремії "Золота Дзиґа" 2026 року

Найкращий фільм

Ти — Космос (продюсери Анна Яценко, Володимир Яценко, режисер Павло Остріков)

Найкраща режисерська робота (Премія ім. Ю. Г. Ільєнка)

Павло Остріков, "Ти — Космос"

Найкращий документальний фільм

2000 метрів до Андріївки (продюсери Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, режисер Мстислав Чернов)

Найкращий короткометражний документальний фільм

Через 769 км, Нью-Йорк (режисерка Софія Бугрій, продюсерка Сабіна Асадова)

Найкраща жіноча роль

Марина Кошкіна, Війна очима тварин

Найкраща жіноча роль другого плану

Ірма Вітовська, Малевич

Найкраща чоловіча роль

Володимир Кравчук, Ти — Космос

Найкраща чоловіча роль другого плану

Василь Кухарський (посмертно), Киснева станція

Найкращий ігровий серіал

З обмеженою придатністю (продюсер Сергій Лавренюк, режисер Аркадій Непиталюк)

Найкращий короткометражний ігровий фільм (Премія ім. Ю. А. Мінзянова)

Великодній день ( режисер Микола Засеєв, продюсери Наталія Лібет, Олександра Братищенко, Віктор Шевченко, Ольга Брегман)

Найкращий анімаційний фільм

Моя бабуся — парашутистка (продюсерка та режисерка Поліна Піддубна)

Найкраща музика

Микита Моїсеєв, Ти — Космос

Найкраща пісня

Ні обіцянок, ні вибачень із фільму Ну, мам. Михайло Клименко (ADAM) (посмертно) за авторське аранжування. (Слова та музика — Сергій Лазо. Виконавці — Михайло Клименко (ADAM) та Уляна Золкіна)

Найкраща операторська робота

Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, 2000 метрів до Андріївки

Найкраща робота художника-постановника

Владлен Одуденко, Марія Денисенко, Ти — Космос

Найкращий сценарій

Павло Остріков, Ти — Космос

Найкращий дизайн костюмів

Тетяна Лавриненко, Малевич

Найкращий макіяж

Тетяна Татаренко, Сірі бджоли

Найкращі спецефекти

Олексій Гапон, Антоніна Патраманська, Олександр Супруновський, Юрій Бонадренко, Максим Головін, Ти — Космос

Найкращий монтаж

Іван Банніков, Ти — Космос

Найкращий звук

Сергій Степанський, Ти — Космос.

Нагадаємо, як у Києві відбулася презентація нової роботи української співачки Анни Трінчер.

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