Зіркові гості кінопремії "Золота Дзиґа": як пройшла найяскравіша світська подія літа 2026 року (фоторепортаж)

Ця премія традиційно відзначає найкращі досягнення в галузі українського кінематографу.

Ведучими заходу стали актриса та телеведуча Дар’я Трегубова, а також ведуча та громадська діячка Оксана Гутцайт.

Ведучими церемонії стали Оксана Гутцайт і Даря Трегубова Фото: Пресс-служба

Відкриття церемонії нагородження супроводжувалося міні-концертом гурту Pianoboy.

Виступ гурту Pianoboy Фото: Пресс-служба

Далі музичний супровід вечора забезпечували Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка та Національний центр Олександра Довженка.

Цього року лауреатів премії відзначили у 21 конкурсній номінації, а також у трьох спеціальних: "Відкриття року", лауреата якої обирають члени правління та наглядової ради Української кіноакадемії, Премія за внесок у розвиток українського кінематографа, що присуджується Національним союзом кінематографістів України, а також глядацька нагорода MEGOGO AUDIENCE AWARD.

Відео дня

Гостями вечора стала вся еліта українського шоу-бізнесу.

Ольга Сумська

Андрій Осипов

Марина Кошкіна

Олена Лавренюк

Юрій Горбунов

Володимир Кравчук

Макс Кірєєв

Світлана Охрименко

Анна Мачух

Дар"я Трегубова та Олександра Самборська

Анна Козир

Олександр Рудницький

Тетяна Власова

Олексій Комаровський

Лілія Пустовіт

Павло Остріков та Валерія Толочина

Список переможців кінопремії "Золота Дзиґа" 2026 року

Найкращий фільм

Ти — Космос (продюсери Анна Яценко, Володимир Яценко, режисер Павло Остріков)

Найкраща режисерська робота (Премія ім. Ю. Г. Ільєнка)

Павло Остріков, "Ти — Космос"

Найкращий документальний фільм

2000 метрів до Андріївки (продюсери Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, режисер Мстислав Чернов)

Найкращий короткометражний документальний фільм

Через 769 км, Нью-Йорк (режисерка Софія Бугрій, продюсерка Сабіна Асадова)

Найкраща жіноча роль

Марина Кошкіна, Війна очима тварин

Найкраща жіноча роль другого плану

Ірма Вітовська, Малевич

Найкраща чоловіча роль

Володимир Кравчук, Ти — Космос

Найкраща чоловіча роль другого плану

Василь Кухарський (посмертно), Киснева станція

Найкращий ігровий серіал

З обмеженою придатністю (продюсер Сергій Лавренюк, режисер Аркадій Непиталюк)

Найкращий короткометражний ігровий фільм (Премія ім. Ю. А. Мінзянова)

Великодній день ( режисер Микола Засеєв, продюсери Наталія Лібет, Олександра Братищенко, Віктор Шевченко, Ольга Брегман)

Найкращий анімаційний фільм

Моя бабуся — парашутистка (продюсерка та режисерка Поліна Піддубна)

Найкраща музика

Микита Моїсеєв, Ти — Космос

Найкраща пісня

Ні обіцянок, ні вибачень із фільму Ну, мам. Михайло Клименко (ADAM) (посмертно) за авторське аранжування. (Слова та музика — Сергій Лазо. Виконавці — Михайло Клименко (ADAM) та Уляна Золкіна)

Найкраща операторська робота

Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, 2000 метрів до Андріївки

Найкраща робота художника-постановника

Владлен Одуденко, Марія Денисенко, Ти — Космос

Найкращий сценарій

Павло Остріков, Ти — Космос

Найкращий дизайн костюмів

Тетяна Лавриненко, Малевич

Найкращий макіяж

Тетяна Татаренко, Сірі бджоли

Найкращі спецефекти

Олексій Гапон, Антоніна Патраманська, Олександр Супруновський, Юрій Бонадренко, Максим Головін, Ти — Космос

Найкращий монтаж

Іван Банніков, Ти — Космос

Найкращий звук

Сергій Степанський, Ти — Космос.

Нагадаємо, як у Києві відбулася презентація нової роботи української співачки Анни Трінчер.

Також ми писали, що в ресторані Linden із видом на Андріївську церкву відбулася романтична презентація спільної роботи Олени Тополі та Vlad Darvin.