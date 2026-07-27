Зіркові гості кінопремії "Золота Дзиґа": як пройшла найяскравіша світська подія літа 2026 року (фоторепортаж)
Минулими вихідними в українській столиці, у КВЦ "Парковий", відбулася одна з головних масштабних подій року — урочиста Х церемонія нагородження лауреатів кінопремії "Золота Дзиґа".
Ця премія традиційно відзначає найкращі досягнення в галузі українського кінематографу.
Ведучими заходу стали актриса та телеведуча Дар’я Трегубова, а також ведуча та громадська діячка Оксана Гутцайт.
Відкриття церемонії нагородження супроводжувалося міні-концертом гурту Pianoboy.
Далі музичний супровід вечора забезпечували Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка та Національний центр Олександра Довженка.
Цього року лауреатів премії відзначили у 21 конкурсній номінації, а також у трьох спеціальних: "Відкриття року", лауреата якої обирають члени правління та наглядової ради Української кіноакадемії, Премія за внесок у розвиток українського кінематографа, що присуджується Національним союзом кінематографістів України, а також глядацька нагорода MEGOGO AUDIENCE AWARD.
Гостями вечора стала вся еліта українського шоу-бізнесу.
Список переможців кінопремії "Золота Дзиґа" 2026 року
Найкращий фільм
Ти — Космос (продюсери Анна Яценко, Володимир Яценко, режисер Павло Остріков)
Найкраща режисерська робота (Премія ім. Ю. Г. Ільєнка)
Павло Остріков, "Ти — Космос"
Найкращий документальний фільм
2000 метрів до Андріївки (продюсери Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, режисер Мстислав Чернов)
Найкращий короткометражний документальний фільм
Через 769 км, Нью-Йорк (режисерка Софія Бугрій, продюсерка Сабіна Асадова)
Найкраща жіноча роль
Марина Кошкіна, Війна очима тварин
Найкраща жіноча роль другого плану
Ірма Вітовська, Малевич
Найкраща чоловіча роль
Володимир Кравчук, Ти — Космос
Найкраща чоловіча роль другого плану
Василь Кухарський (посмертно), Киснева станція
Найкращий ігровий серіал
З обмеженою придатністю (продюсер Сергій Лавренюк, режисер Аркадій Непиталюк)
Найкращий короткометражний ігровий фільм (Премія ім. Ю. А. Мінзянова)
Великодній день ( режисер Микола Засеєв, продюсери Наталія Лібет, Олександра Братищенко, Віктор Шевченко, Ольга Брегман)
Найкращий анімаційний фільм
Моя бабуся — парашутистка (продюсерка та режисерка Поліна Піддубна)
Найкраща музика
Микита Моїсеєв, Ти — Космос
Найкраща пісня
Ні обіцянок, ні вибачень із фільму Ну, мам. Михайло Клименко (ADAM) (посмертно) за авторське аранжування. (Слова та музика — Сергій Лазо. Виконавці — Михайло Клименко (ADAM) та Уляна Золкіна)
Найкраща операторська робота
Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, 2000 метрів до Андріївки
Найкраща робота художника-постановника
Владлен Одуденко, Марія Денисенко, Ти — Космос
Найкращий сценарій
Павло Остріков, Ти — Космос
Найкращий дизайн костюмів
Тетяна Лавриненко, Малевич
Найкращий макіяж
Тетяна Татаренко, Сірі бджоли
Найкращі спецефекти
Олексій Гапон, Антоніна Патраманська, Олександр Супруновський, Юрій Бонадренко, Максим Головін, Ти — Космос
Найкращий монтаж
Іван Банніков, Ти — Космос
Найкращий звук
Сергій Степанський, Ти — Космос.
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