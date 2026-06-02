Олена Тополя і Vlad Darwin заспівали на тлі Андріївської церкви в Києві (фото)
Днями в самому серці столиці в ресторані Linden з видом на Андріївську церкву відбулася романтична презентація спільної роботи Олени Тополі та Vlad Darvin. Привітати знаменитостей прийшли зіркові гості та колеги по цеху.
Дует артистів зібрав гостей, щоб представити нову спільну роботу — великий музичний проєкт "МАЮ" в камерній обстановці. Під час заходу музиканти виконали свої найвідоміші спільні треки минулих років. Шоу проходило з видом на історичні пагорби Києва і мальовничий пейзаж Андріївського узвозу.
Далі гостям було представлено відеороботу на пісню "МАЮ", зняту в історичній українській локації — палаці Кирила Розумовського в Батурині. Такий вибір місця зйомок мав на меті підкреслити тему боротьби за свободу голосу.
Ведучим на заході виступив Денис Жупник. Привітати колег прийшли українська акторка Ольга Сумська, ведуча Eurovision Анна Тульєва, ведуча Анжеліка Рудницька, Олексій Прищепа та багато інших.
