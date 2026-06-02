Елена Тополя и Vlad Darwin спели на фоне Андреевской церкви в Киеве (фото)
На днях в самом сердце столицы в ресторане Linden с видом на Андреевскую церковь состоялась романтическая презентация совместной работы Елены Тополи и Vlad Darvin. Поздравить знаменитостей пришли звездные гости и коллеги по цеху.
Дуэт артистов собрал гостей, чтобы представить новую совместную работу — большой музыкальный проект "МАЮ" в камерной обстановке. В ходе мероприятия музыканты исполнили свои наиболее известные совместные треки прошлых лет. Шоу проходило с видом на исторические холмы Киева и живописный пейзаж Андреевского спуска.
Далее гостям была представлена видеоработа на песню "МАЮ", снятая в исторической украинской локации — дворце Кирилла Разумовского в Батурине. Такой выбор места съемок имел целью подчеркнуть тему борьбы за свободу голоса.
Ведущим на мероприятии выступил Денис Жупник. Поздравить коллег пришли украинская актриса Ольга Сумская, ведущая Eurovision Анна Тульева, ведущая Анжелика Рудницкая, Алексей Прищепа и многие другие.
Напомним, в Международном центре культуры и искусств (бывший Октябрьский дворец) прошло масштабное музыкальное событие, объединившее концертную программу VYTOKY и формат Ukrainian GALA.
Также мы рассказывали, каким получился фильм "Давление".