Чарівність океану в новій екранізації диснеївської класики: рецензія на фільм "Ваяна" 2026

Фільм розповідає історію юної Ваяни — обраниці океану, за версією її бабусі (Рена Оуен). Її острів Мотонуї — райське місце з розкішними кокосовими гаями, ідеальною погодою, великою кількістю океанічних страв і завжди прозорою водою, що омиває берег.

Трейлер фільму "Ваяна"

Батько Ваяни — вождь племені, який готує свою дочку до того, що одного дня вона стане на чолі громади, додавши свій камінь наміру до піраміди каменів її предків.

Прекрасне плем'я щасливо живе у своєму маленькому світі й не бажає змін. Крім того, згідно з правилами племені, жоден із мешканців не може перетинати межі рифу.

Одного разу океанська хвиля подарувала Ваяні смарагдовий диск, значення якого вона зрозуміла лише набагато пізніше.

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Раптом острів починає страждати від лих: кокосові пальми гинуть, а в прибережній зоні зникає риба. Бабуся Ваяни приводить онуку до таємної печери, де розповідає, що їхній народ колись був мореплавцями, які вирушили за риф, щоб досліджувати світ.

І ось Ваяна вирішує податися за риф у пошуках напівбога Мауї, який прокляв острів. Вона має намір переконати його повернути серце Те Фіті, щоб острови знову почали процвітати. Єдиним супутником дівчини в її небезпечній подорожі стає півень Хей-Хей.

Фото: Кадр из фильма

Дівчина знаходить Мауї. І так, Дуейн Джонсон органічно грає самовпевненого хвалька, який щиро вважає, що йому повинні дякувати за абсолютно все. Героя "Скелі" мало хвилює місія Ваяни. Єдине, чого він хоче, — повернути свій величезний рибальський гачок, яким заволодів гігантський краб.

Сцена повернення гака — один із найяскравіших епізодів фільму. Тут ми бачимо еволюцію стосунків Мауї та Ваяни, та й загалом історію становлення юної спадкоємиці вождя племені.

На них чекає остання подорож до Те Фітті, до перемоги зла, яке до кінця фільму виявляється великим болем, що перетворився на монстра, а не злом у чистому вигляді.

Окремої уваги заслуговує художнє оформлення авторства Джона Майра. Кожен епізод і простір продумані та створені з урахуванням найдрібніших деталей. Особливо вражає "живе" татуювання на тілі героя "Скелі" Джонсона.

Фото: Кадр из фильма

Загалом, новий анімаційний фільм не пропонує грандіозних нововведень, але Мауї та Ваяна — дуже привабливі персонажі Disney.

Нова екранізація цієї історії розповідає про долю героїв зворушливо, з гумором та під супровід прекрасної музики. Адже пісня Ваяни — серед найпопулярніших у Disney: глядачі почують її у чудовому виконанні юної Кетрін Лагааїа.

Загалом, шанувальники однієї з улюблених історій Disney будуть у захваті: зображення чудове, музичне оформлення — у найкращих традиціях кіностудії.

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