Волшебство океана в новой экранизации диснеевской классики: рецензия на фильм "Ваяна" 2026

Фильм рассказывает историю юной Ваяны — избранницы океана, по версии ее бабушки (Рена Оуэн). Ее остров Мотонуи — райское место с роскошными кокосовыми рощами, идеальной погодой, обилием океанической еды и всегда прозрачной водой, омывающей берег.

Трейлер фильма "Ваяна"

Отец Ваяны — вождь племени, который готовит свою дочь к тому, что однажды она станет главой общины, добавив свой камень намерения к пирамиде камней ее предков.

Прекрасное племя счастливо живет в своем маленьком мирке и не хочет перемен. Кроме того, согласно правилам племени, никто из жителей не может преодолевать границы рифа.

Однажды волна океана дарит Ваяне изумрудный диск, смыл которого она узнает намного позже.

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Внезапно остров начинает страдать от бед: кокосовые пальмы гибнут, а в прибрежной зоне исчезает рыба. Бабушка Ваяны приводит внучку в тайную пещеру, где рассказывает, что их народ когда-то был мореплавателями, которые отправились за риф, чтобы исследовать мир.

И вот Ваяна решает отправиться за риф в поисках полубога Мауи, который проклял остров. Она намерена убедить его вернуть сердце Те Фити, чтобы острова снова начали процветать. Единственным спутником девушки в ее опасном путешествии становится петух ХейХей.

Фото: Кадр из фильма

Девушка находит Мауи. И да, Дуэйн Джонсон органично играет дерзкого хвастуна, который искренне считает, что его должны благодарить абсолютно за все. Героя "Скалы" мало заботит миссия Ваяны. Единственное, чего он хочет, — вернуть свой огромный рыболовный крюк, которым завладел гигантский краб.

Сцена возвращения крюка — один из самых ярких эпизодов картины. Здесь мы видим эволюцию отношений Мауи и Ваяны, да и вообще историю становления юной наследницы вождя племени.

Им предстоит финальное путешествие к Те Фитти, к победе зла, которое к финалу фильма раскрывается, как большая боль, превращенная в монстра, а не зло в абсолюте.

Отдельного внимания заслуживает художественное оформление авторства Джона Майра. Каждый эпизод и пространство продумано и создано до мелочей. Особенно впечатляет "живая" татуировка на теле героя "Скалы" Джонсона.

Фото: Кадр из фильма

Глобально, новый анимационный фильм не предлагает грандиозных новшеств, но Мауи и Ваяна — очень привлекательные персонажи Disney.

Новая адаптация сюжета предлагает историю героев трогательно, с юмором и красивой музыкой. А ведь песня Ваяны — в числе самых популярных у Disney: зрители услышат ее в красивом исполнении юной Кэтрин Лагааиа.

В целом, поклонники одной из любимых историй Disney будут очарованы: картинка прекрасная, музыкальное оформление — в лучших традициях киностудии.

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