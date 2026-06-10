Трамп анонсировал, Спилберг уже рассказал: каким получился новый фильм о тайнах НЛО "День истины"

Спилберг уже снимал фильм об инопланетянах, и в этом вопросе он точно не новичок. Его "Близкие контакты третьего вида" 1977 года явили миру настоящее чудо. Сейчас режиссер возвращается к теме инопланетного разоблачения на волне многочисленных анонсов из Белого дома о рассекречивании документов вокруг темы НЛО. И выглядит все так, будто Спилберг буквально сыграл на опережение.

О чем фильм "День истины" Стивена Спилберга 2026

В сюжете фильма "День истины" зрители попадают будто в самую гущу событий. Эксперт по кибербезопасности Дэниэл Кернер (Джош О’Коннор) пытается вырваться из окружения группы людей, которые взяли в заложники его девушку. Дэниэл — информатор, в рюкзаке которого — настоящая "бомба", способная снести представление и опоры мироздания всего человечества: он владеет архивом американских видеозаписей, начиная с 1947 года (Розуэлльский инцидент).

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Параллельно нас знакомят с Маргарет Фейрчайлд (Эмили Блант), ведущей погоды на местном телевизионном канале в Канзас-сити. С ней начинают происходить удивительные трансформации после того, как в ее квартиру залетает птица-кардинал. Мэнди стала разговаривать на иностранных языках и читать мысли других людей, а в эфире прогноза погоды она вдруг издает странные звуки вместо текста.

Теперь ею начинает интересоваться ФБР и не только.

Эмили Блант сыграла ведущую прогноза погоды Маргарет Фейрчайлд Фото: Кадр из фильма

Двоих незнакомых между собой персонажей преследует Ной Скэнлон (Колин Фирт), топ-менеджер корпорации "Вордекс", которая, начиная с 1970-х годов, курирует программу исследования инопланетян. В свою очередь, у Дэнни и Маргарет есть общее детское воспоминание, о котором они оба забыли.

В картине много дискуссий на тему эмпатии, веры и других аспектов человеческой морали. Создатели взялись за амбициозный проект — наполнить динамичный экшен разговорами о добре и зле посредством качественно прописанных диалогов.

Сам Стивен Спилберг во время съемок ленты неоднократно намекал журналистам, что верит в визиты инопланетян на Землю и выступает за раскрытие правды.

Картина "День истины" получилась динамичной, эмоционально наполненной, с хорошими спецэффектами и яркой игрой актеров. Правда, идейно у ленты больше общего с "Особым мнением" Спилберга 2002 года, чем со многочисленными фильмами о внеземных цивилизациях. В "Дне истины", как и в "Особом мнении", поднимается вопрос правомерности сокрытия важной для человечества информации с целью массовых манипуляций.

Структурой "День истины" делает отсылки к "Секретным материалам". Правда, предлагая тезис о том, что истина не "где-то там", а "здесь и сейчас": получите, распишитесь и решайте, что с этим делать дальше.

Отдельно хочется отметить актерский вклад Эмили Блант в происходящий на экране инопланетно-земной хаос Спилберга. Ей, по сути, удалось вынести картину на хрупких плечиках. Сложно сказать, был ли режиссерский замысел именно таким, но все события словно разворачиваются вокруг героини Блант, даже когда они развиваются где-то еще, и ее нет в кадре.

Хотя, скажем откровенно, Эмили Блант — талантливая актриса: она одинаково хороша как ассистентка главреда Vogue, спецагент ФБР и проводник для внеземной цивилизации. На фильмы давно можно ходить только ради ее игры.

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