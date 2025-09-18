Фанаты НЛО в восторге: в архив США загрузили новое видео о Розуэлльском инциденте

Почти 22-минутное видео под названием "Розуэллский инцидент" появилось в Национальном архиве без лишнего шума, но моментально подогрело интерес к известной авиакатастрофе 1947 года, которая, как считают была крушением корабля инопланетян.

В материале объединены статичные изображения и кадры с камеры управления движением, взятые из опубликованного отчета Розуэлла, а также из различных журналов и книг о НЛО, пишет Daily Mail.

Новое видео про Розуэлльский инцидент очень заинтересовало уфологов

Фильм начинается с кадра из книги "Доклад о Розуэлле: факты против вымысла в пустыне Нью-Мексико" и заканчивается резким черно-белым изображением, на котором, судя по всему, изображено место крушения с обломками, разбросанными по огромному кратеру в земле.

Видео заполонило соцсети, причем пользователи утверждают, что кратер поразительно похож на свидетельства очевидцев, предполагая, что это могут быть "первые фотографии места крушения НЛО в 1947 году".

Майор Джесси Марсел, который собрал обломки на месте крушения, описал место происшествия как "большую территорию, густо усеянную металлическими обломками от единственной точки удара, которая оставила след на земле".

Некоторые зрители также указали на темное образование в правой части изображения, утверждая, что оно напоминает инопланетное тело.

Эксперт по НЛО Марк Ли сообщил, что изображение кратера, вероятно, было включено для того, чтобы добавить интриги.

"По моему мнению, это мистификация. То, что это видео было добавлено в Национальный архив, не делает его научно достоверным. Если бы это было сделано по заявлению военных или Конгресса, я бы отнесся к этому гораздо серьезнее", - сообщил Ли.

Ли также отметил, что "инопланетянин" на фотографии — не что иное, как случай парейдолии, психологической реакции на видение лиц и других значимых и повседневных предметов в случайных стимулах.

Недавно загруженное видео, судя по всему, посвящено книге "Розуэлльский доклад: факты против вымысла в пустыне Нью-Мексико", изданной в 1995 году, в которой обломки упавшего "НЛО" приписываются проекту "Могул".

Проект "Могул" был совершенно секретной военной программой США, существовавшей с 1947 по 1949 год. В рамках этой программы высотные аэростаты, оснащенные микрофонами, использовались для обнаружения звуковых волн от испытаний советских атомных бомб.

Военное расследование 1994 года пришло к выводу, что обломки, найденные на месте крушения в Розуэлле, скорее всего, являются частями высотного воздушного шара из проекта "Могул", а не внеземного космического корабля.

Несмотря на это официальное объяснение, недавно загруженное видео вызвало бурные дебаты в соцсетях.

"Национальное управление архивов и документации (NARA) опубликовало видео с места крушения беспилотного летательного аппарата в Розуэлле в 1947 году", — заявил один из пользователей.

Один пользователь написал: "Это явно дополнительный ролик с презентации правительства в Розуэлле, которую оно подготовило в 1996 году. Кто-то, должно быть, нашел это и выложил в сеть".

Розуэлльский инцидент – что известно

В июле 1947 года владелец ранчо в Нью-Мексико сообщил о разбросанных по его земле металлических обломках.

На место происшествия прибыли представители властей, которые, осмотрев обломки, пришли к выводу, что это были обломки "летающего диска", однако быстро отказались от своих слов, заявив, что это куски упавшего метеозонда.

В статье на первой полосе местной газеты сообщалось, что армейские летательные аппараты Розуэлла обнаружили летающую тарелку на ранчо в Нью-Мексико после того, как по всей территории был разбросан металлический, легкий, но прочный материал.

Новость про падение "НЛО" Фото: Wikipedia

"Разведывательное управление 509-й бомбардировочной группы на военном аэродроме Розуэлл сегодня в полдень объявило, что на аэродроме обнаружена летающая тарелка", — сообщала газета Roswell Daily Record 8 июля 1947 года.

Инцидент не был широко обсуждаемым до конца 1970-х годов, когда майор в отставке Джесси Марсел в интервью уфологу Стэнтону Фридману заявил, что, по его мнению, обнаруженные им обломки были внеземными.

Джесси Марсел утверждал, что это были обломки НЛО Фото: Wikipedia

