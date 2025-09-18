Фанати НЛО в захваті: в архів США завантажили нове відео про Розуелльський інцидент

Майже 22-хвилинне відео під назвою "Розуеллський інцидент" з'явилося в Національному архіві без зайвого галасу, але вмить підігріло інтерес до відомої авіакатастрофи 1947 року, яка, як вважають, була катастрофою корабля інопланетян.

У матеріалі об'єднані статичні зображення і кадри з камери управління рухом, узяті з опублікованого звіту Розуелла, а також з різних журналів і книг про НЛО, пише Daily Mail.

Нове відео про Розуелльський інцидент дуже зацікавило уфологів

Фільм починається з кадру з книжки "Доповідь про Розуелл: факти проти вигадки в пустелі Нью-Мексико" і закінчується різким чорно-білим зображенням, на якому, судячи з усього, зображено місце катастрофи з уламками, розкиданими по величезному кратеру в землі.

Відео заполонило соцмережі, до того ж користувачі стверджують, що кратер разюче схожий на свідоцтва очевидців, припускаючи, що це можуть бути "перші фотографії місця аварії НЛО в 1947 році".

Майор Джессі Марсел, який зібрав уламки на місці аварії, описав місце події як "велику територію, густо засіяну металевими уламками від єдиної точки удару, яка залишила слід на землі".

Деякі глядачі також вказали на темне утворення в правій частині зображення, стверджуючи, що воно нагадує інопланетне тіло.

Експерт з НЛО Марк Лі повідомив, що зображення кратера, ймовірно, було включено для того, щоб додати інтриги.

"На мою думку, це містифікація. Те, що це відео було додано до Національного архіву, не робить його науково достовірним. Якби це було зроблено за заявою військових або Конгресу, я б поставився до цього набагато серйозніше", — повідомив Лі.

Лі також зазначив, що "інопланетянин" на фотографії — не що інше, як випадок парейдолії, психологічної реакції на бачення облич та інших значущих і повсякденних предметів у випадкових стимулах.

Нещодавно завантажене відео, судячи з усього, присвячене книжці "Розуелльська доповідь: факти проти вигадки в пустелі Нью-Мексико", виданій 1995 року, у якій уламки "НЛО", що впав, приписують проєкту "Могул".

Проєкт "Могул" був цілком секретною військовою програмою США, що існувала з 1947 по 1949 рік. У рамках цієї програми висотні аеростати, оснащені мікрофонами, використовувалися для виявлення звукових хвиль від випробувань радянських атомних бомб.

Військове розслідування 1994 року дійшло висновку, що уламки, знайдені на місці аварії в Розуеллі, найімовірніше, є частинами висотної повітряної кулі з проєкту "Могул", а не позаземного космічного корабля.

Незважаючи на це офіційне пояснення, нещодавно завантажене відео викликало бурхливі дебати в соцмережах.

"Національне управління архівів і документації (NARA) опублікувало відео з місця аварії безпілотного літального апарата в Розуеллі 1947 року", — заявив один із користувачів.

Один користувач написав: "Це вочевидь додатковий ролик із презентації уряду в Розуеллі, яку він підготував у 1996 році. Хтось, мабуть, знайшов це і виклав у мережу".

Розуелльський інцидент — що відомо

У липні 1947 року власник ранчо в Нью-Мексико повідомив про розкидані по його землі металеві уламки.

На місце події прибули представники влади, які, оглянувши уламки, дійшли висновку, що це були уламки "літаючого диска", проте швидко відмовилися від своїх слів, заявивши, що це шматки впавшого метеозонда.

У статті на першій шпальті місцевої газети повідомлялося, що армійські літальні апарати Розуелла виявили літаючу тарілку на ранчо в Нью-Мексико після того, як по всій території був розкиданий металевий, легкий, але міцний матеріал.

Новина про падіння "НЛО" Фото: Wikipedia

"Розвідувальне управління 509-ї бомбардувальної групи на військовому аеродромі Розуелл сьогодні опівдні оголосило, що на аеродромі виявлено літаючу тарілку", — повідомляла газета Roswell Daily Record 8 липня 1947 року.

Інцидент не був широко обговорюваним до кінця 1970-х років, коли майор у відставці Джессі Марсел в інтерв'ю уфологу Стентону Фрідману заявив, що, на його думку, виявлені ним уламки були позаземними.

Джессі Марсел стверджував, що це були уламки НЛО Фото: Wikipedia

