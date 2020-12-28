Ученые до сих пор не могут объяснить четыре таинственных явления "НЛО"

Несмотря на массовые опровержения существования НЛО, некоторые ситуации вызывают сомнения и кучу вопросов.

Такие природные явления как, молнии, метеориты, а также экспериментальные самолеты и метеозонды часто ошибочно принимаются за НЛО, пишет BBC Focus.

Однако французская исследовательская группа по НЛО GEIPAN обнаружила, что 3,5% наблюдений и по сей день не поддаются объяснению. Вот некоторые из них:

Флоренция, Италия, 1954

Фото: Archivio Foto Locchi

В 1954 году два местных футбольных клуба проводили игру, когда странный объект отвлек внимание 10 тыс. зрителей. Свидетели утверждали, что он напоминал сигарообразную или яйцеобразную форму, а также имел серебристо-белые нити, падающие с неба.

При контакте образцы в основном распадались, но некоторые из них были исследованы во Флорентийском университете. Так ученые обнаружили, что они содержали бор, кремний, кальций и магний.

В качестве рационального ответа были предложены мигрирующие пауки, которые используют паутину в качестве парусов, однако их шелк является органическим соединением и не содержит ни одного из этих элементов.

Мельбурн, Австралия, 1966

Фото: Lee Whitmore

В 1966 году более 300 учеников и преподавателей средней школы Уэстолл в Мельбурне увидели невероятное зрелище. Все они недоверчиво смотрели на пять самолетов, которые казалось, пытались перехватить НЛО. Это продолжалось около 20 минут, прежде чем странный объект скрылся из виду.

Этому событию посвящен игровой парк на тему НЛО, и по сей день свидетели встречаются раз в год, чтобы обсудить свой опыт.

США и Мексика, 1997

Фото: Alamy

В 1997 году тысячи людей сообщили об огнях, которые простирались на нескольких сотен километров ночного неба в Аризоне и Неваде в Соединенных Штатах и Соноре в Мексике.

Эти огни было либо неподвижными, либо на движущемся V-образном судне в треугольной форме. Военно-воздушные силы США заявили, что огни над Фениксом на самом деле были военными ракетами, однако V-образный НЛО остается загадкой.

Рэндлшемский лес, Великобритания, 1980 год

В декабре 1980 года в графстве Саффолк, Великобритания произошел Рэндлшемский инцидент — серия наблюдавшихся необъяснимых огней и предполагаемых посадок НЛО в Рэндлшемском лесу, недалеко от базы американских ВВС.

Десятки сотрудников базы якобы стали свидетелями этих событий в течение двух или трех дней, наблюдая неопознанные объекты треугольной формы и необъяснимые движущиеся красные и синие огни. По их словам объект был около 3 м в высоту и 3 м в диаметре, а его материал напоминал гладкое матовое черное стекло. Также на земле были замечены углубления и зафиксирован уровень радиации.

Однако один из членов ВВС США решил опровергнуть утверждения своих коллег с помощью магнитофона. Он сообщил об огнях в небе, которые были похожи на подмигивающий глаз, а также наблюдал некий луч, спускающийся на землю.

Три года спустя правительство США опубликовало отчет, в котором описывалось столкновение, ставшее известным под названием "британский Розуэлл".

Психолог профессор Крис Френч, посетивший это место, скептически относится к этой ситуации. А по словам местного лесника, замеченные углубления остались от животных, а обнаруженный уровень радиации был не таким уж и высоком. А что касается огней, то профессор Френч прослушал записи и выяснил, что они полностью совпадают с огнями маяка Орфорд-Несс, который находится неподалеку.

Однако несмотря на все факты и аргументы, верующих в то, что к этому инциденту были причастны НЛО, остается не мало.