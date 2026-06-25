"Супергерл" — сестра Безумного Макса, а не Супермена: обзор нового фильма DC

Если вы ожидали увидеть девушку в знаменитом костюме с буквой S, спасающую мир красивого американского мегаполиса с эффектными полетами над небоскребами, сразу скажем: фильм не такой. Причем, не такой он настолько, насколько вообще способен быть не таким.

Трейлер фильма "Супергерл" 2026

С первых кадров мы наблюдаем за собакой Крипто, который мочится на газету с заголовком о героических похождениях Супермена. Далее нас знакомят с Карой Зор-Эл (Милли Алкок), двоюродной сестрой Супермена. И нет, она не бойкая героиня комиксов с белоснежной улыбкой и чистым сердцем, а бывалая межпланетная забулдыга, чье тоскливое, редко трезвое существование спасает постоянное перемещение по пустынным антиутопическим миркам-свалкам, точнее — перемещение по барам в них.

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Фото: Кадр из фильма

На ее лице огромные темные очки от Пенни Лейн, в ее образе и каждом жесте — юношеский бунтарский вайб 1970-х.

Далее нас знакомят с антигероем — Кремом из Желтых Холмов (Маттиас Шонартс). Крем — персонаж, залетевший во вселенную Супермена прямо из пустынь сражения Безумного Макса. У него бритая голова, а лицо утыкано многочисленными бусинами с шипами. С таким "обвесом" он мог бы стать весьма заметным на модном показе Александра Маккуина в нулевые.

По слухам, Крем торгует людьми, возглавляет группу космопиратов и обладает силой 10 000 человек.

Крем усыпляет терьера Кары, отравив собаку дротиком. Крипто грозит смерть через 72 часа, если животному не уколоть антидот. И тут в Каре просыпается дремлющая внутри супергероиня, готовая спасать свою собаку, подругу и все, что, собственно говоря, нуждается в спасении.

Еще в сюжете фигурирует Рути Мэри Нолл – девочка-подросток, брата которой убивают при попытке проникнуть в кадр, и родителей — тоже убивают. Теперь Рути одержима местью Крему, но, похоже, у нее нет плана, а только меч за спиной и много энергии без вектора.

Фото: Кадр из фильма

Оживляет динамику сюжета, который долго не желает развиваться, появление Лобо (Джейсон Момоа) — байкера-охотника, работающего за деньги. Его глаза сияют красным светом, он курит толстую сигару и тоже мечтает расправиться с Кремом.

В целом, герой Момоа выглядит как участник кичевой рок-группы 1970-х, отставший от автобуса во время тура где-то в пустыне и теперь просто наматывающий круги на украденном мотоцикле.

Этому великану вообще удаются эпатажные персонажи: чего стоит только его Данте Рейес в "Форсаж Х". Но в "Супергерл" персонаж Джейсона логикой не вовлечен в сюжет, он просто иногда фигурирует в контексте.

Его Лобо — прекрасен и в меру забавен. От него хочется дождаться влияния на события или какого-то объединения с другими участниками повествования. Но этого не происходит. Он просто появляется, ввязывается в драки, курит и уезжает в туман. В принципе, герой имеет право на жизнь в контексте, но, как уже говорилось, очень хочется большей вовлеченности в тот самый контекст.

Ясно, что Джеймс Ганн взялся за сложную историю — спасать жанр супергеройского кино в эпоху перенасыщения публики. Видимо, перед сценаристом (Ана Ногейра) стояла задача написать что-то очень оригинальное.

Этим оригинальным и оказался коктейль из "Безумного Макса", "Звездных войн", "Стражей галактики", группы Kiss, сумасшедшей собаки и очаровательной бунтарки в футболке Blondie с перманентным похмельным синдромом.

Кино получилось оторванным, веселым, нелогичным, хаотично динамичным и неожиданным. Оно больше напоминает веселую отвязную вечеринку в стиле панк-рок эстетики, чем историю из комиксов о спасении мира. Антигерои не выглядят страшными или пугающими, драматическая составляющая не провоцирует на грусть и сочувствие, а супергероине просто нужен рехаб и хороший психолог.

Стоит ли смотреть новое творение Джеймса Ганна? Конечно, стоит! Это будет забавно. Можно сказать с уверенностью: такой интерпретации классических комиксов вы еще никогда не видели!

Напомним, как в Киеве прошла премьера третьего сезона "Дома дракона".

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