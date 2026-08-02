Рецензия на фильм "Человек-паук: Абсолютно новый день": сложное приключение взрослого героя

О чем новый фильм "Человек-паук" 2026

Можно сказать сразу и без стеснения: "Человек-паук: Абсолютно новый день" 2026 — лучший из четырех фильмов с Томом Холландом и Зендеей. Все — из-за яркой развязки в финале, непредсказуемых сюжетных поворотов и неожиданных новых линий повествования.

Как правило, мы уже из тизеров примерно понимаем, о чем пойдет речь в новом Пауке, но в этот раз создатели организовали очень туманную рекламную кампанию, в результате чего зрители будут немало и довольно приятно удивлены.

Сценаристы Крис МакКенна и Эрик Соммерс делают детальную событийную ретроспективу, работая над сюжетом новой части. Они берут сценарные темы с момента выхода "Человека-паука: Возвращение домой" (2017), двух сиквелов: "Вдали от дома" (2019) и "Нет пути домой" (2021).

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Сценаристы сплетают сюжетный узор из нитей более ранних фильмов и сериалов Marvel. Похвастать новая часть может именно искренними эмоциональными темами, которые делают фильм трогательным и эмоционально наполненным.

Режиссер Дестин Дэниел Креттон ("Шан-Чи и легенда десяти колец" 2021) продолжает события части "Нет пути домой" 2021. Тетя Питера Мэй (Мариса Томей) погибла, а лучший друг Нед (Джейкоб Баталон) и возлюбленная Эм-Джей (Зендея) больше не помнят Питера: у них стерта память о нем. Все — благодаря Доктору Стренджу! Герой Бенедикта Камбербэтча наложил заклятие на друзей Паркера в обмен на их спасение.

Теперь Человек-паук очень одинок, но старается не дать себе расклеиться, посвящая свою жизнь борьбе с масштабной и не очень преступностью.

Куда более серьезной проблемой, чем одиночество и разборки со второсортными злодеями, для Питера стало изменение его паучьей ДНК: он дезориентирован и проживает обостренные чувства и реакции. Герой пытается понять, что с ним происходит. Параллельно он следит за своими друзьями, которые теперь получают образование в Массачусетском университете.

Таким образом Питер подвергает их опасности, ведь любопытный антагонист, способный пробираться в сознание людей и буквально переселяться из одного мозга в другой, уже следит за ними не менее интенсивно, чем Паркер.

Фото: Кадр из фильма

Этот специфический злодей вознамерился использовать чувства Питера к Эм-Джей, чтобы помешать ему проникнуть в правительственный Департамент по контролю за ущербом, возглавляемый Биллом Метцегером (Трамелл Тиллман).

Цель этой сомнительной организации в том, чтобы держать всех супергероев под контролем, в случае необходимости похищать прямо с улиц и перенаправлять их способности "на что-то полезное", то есть на собственные цели организации.

Сценарий первой половины картины кажется несколько перегруженным героями. К слову, это прямая отсылка на первоисточник, а именно — на комикс "Удивительный Человек-паук". В печатном издании герой мог появиться всего в одном выпуске и больше не показываться никогда.

Питер Паркер надеется вернуть в норму свое ДНК Человека-паука, благодаря модифицированной версии устройства Брюса Бэннера (Марк Руффало), который в свою очередь пытается сдерживать собственное превращение в Халка. Работая преподавателем физики в Университете штата Иллинойс, Бэннер располагает некоторыми ресурсами для поддержания своей актуальной формы.

Фото: Кадр из фильма

Конечно же, "Человек-паук: Абсолютно новый день" по жанру и целям создания относится к насыщенным летним блокбастерам, призванным подарить зрителям зрелища на большом экране под прохладную колу и большое ведро попкорна. Но отрицать весомую драматическую, чувственную составляющую картины нельзя: она, и правда, на высоте. А встреча Человека-паука, Халка и Карателя заканчивается потрясающим драматическим поворотом, за которым следует финал, достойный первой части "Матрицы".

Конечно же, не стоит игнорировать и вклад тандема Тома Холланда и Зендеи. Актеры очень выросли с того момента, как десять лет назад сыграли в своем первом "Человеке-пауке". Между актерами — качественная экранная и жизненная химия, которая эффектно дополняет их героев на экране, и от этого картина в целом очень выигрывает.

Мы наблюдаем результат эволюции отношений двух известных актеров, перенесенный на большой экран и виртуозно вплетенный в сюжет блокбастера Marvel.

Если подвести итог, "Человек-паук: Абсолютно новый день" — это сюжет о необходимости осознанного принятия перемен и важности дружбы в судьбе каждого человека, независимо от его масштаба.

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