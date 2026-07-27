Звездные гости кинопремии Золота Дзиґа: как прошло самое яркое светское событие лета 2026 (фоторепортаж)

Премия традиционно отмечает лучшие достижения в области украинского кинематографа.

Ведущими события выступили актриса и телеведущая Дарья Трегубова, а также ведущая и общественный деятель Оксана Гутцайт.

Ведущими церемонии стали Оксана Гутцайт и Дарья Трегубова Фото: Пресс-служба

Открытие церемонии награждения ознаменовалось мини-концертом группы Pianoboy.

Выступление группы Pianoboy Фото: Пресс-служба

Далее музыкальная поддержка вечера сопровождалась Днепровским национальным академическим украинским музыкально-драматическим театром имени Тараса Шевченко и Национальным центром Александра Довженко.

В этом году лауреатов премии отметили в 21 конкурсной номинации, а также трех специальных: "Открытие года", лауреата которой выбирают члены правления и наблюдательного совета Украинской киноакадемии, Премия за вклад в развитие украинского кинематографа, присуждаемая Национальным союзом кинематографистов Украины, а также зрительская награда MEGOGO AUDIENCE AWARD.

Відео дня

Гостями вечера стал весь цвет украинского шоу-бизнеса.

Ольга Сумская

Андрей Осипов

Марина Кошкина

Алена Лавренюк

Юрий Горбунов

Владимир Кравчук

Макс Киреев

Светлана Охрименко

Анна Мачух

Дарья Трегубова и Александра Самборская

Анна Козырь

Александр Рудницкий

Татьяна Власова

Алексей Комаровский

Лилия Пустовит

Павел Остриков и Валерия Толочина

Список победителей кинопремии "Золота Дзиґа" 2026

Лучший фильм

Ты — Космос (продюсер Анна Яценко, Владимир Яценко, режиссер Павел Остриков)

Лучшая режиссерская работа (Премия им. Ю. Г. Ильенко)

Павел Остриков, Ты — Космос

Лучший документальный фильм

2000 метров до Андреевки (продюсер Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, режиссер Мстислав Чернов)

Лучший короткометражный документальный фильм

Через 769 км, Нью-Йорк (режисер София Бугрий, продюсер Сабина Асадова)

Лучшая женская роль

Марина Кошкина, Война глазами животных

Лучшая женская роль второго плана

Ирма Витовская, Малевич

Лучшая мужская роль

Владимир Кравчук, Ты — Космос

Лучшая мужская роль второго плана

Василий Кухарский (посмертно), Кислородная станция

Лучший игровой сериал

Ограниченно пригодные (продюсер Сергей Лавренюк, режиссер Аркадий Непиталюк)

Лучший короткометражный игровой фильм (Премия им. Ю. А. Минзянова)

Пасхальный день (режиссер Николай Засеев, продюсеры Наталья Либет, Александра Братищенко, Виктор Шевченко, Ольга Брегман)

Лучший анимационный фильм

Моя бабушка — парашютистка (продюсер и режиссер Полина Поддубная)

Лучшая музыка

Никита Моисеев, Ты — Космос

Лучшая песня

Ні обіцянок ні пробачень из фильма Ну мам. Михаил Клименко (ADAM) (посмертно) за авторскую аранжировку. (Слова и музыка — Сергей Лазо. Исполнители — Михаил Клименко (ADAM) и Ульяна Золкина)

Лучшая операторская работа

Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, 2000 метров до Андреевки

Лучшая работа художника-постановщика

Владлен Одуденко, Мария Денисенко, Ты — Космос

Лучший сценарий

Павел Остриков, Ты — Космос

Лучший дизайн костюмов

Татьяна Лавриненко, Малевич

Лучший грим

Татьяна Татаренко, Серые пчелы

Лучшие специальные эффекты

Алексей Гапон, Антонина Патраманская, Александр Супруновский, Юрий Бонадренко, Максим Головин, Ты — Космос

Лучший монтаж

Иван Банников, Ты — Космос

Лучший звук

Сергей Степанский, Ты — Космос.

Напомним, как в Киеве прошла презентация новой работы украинской певицы Анны Тринчер.

Также мы писали, что в ресторане Linden с видом на Андреевскую церковь состоялась романтическая презентация совместной работы Елены Тополи и Vlad Darvin.