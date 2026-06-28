"Миньоны и монстры" 2026, или Посланники черного юмора: рецензия на долгожданный анимационный фильм

Первое, что можно сказать с уверенностью: "Миньоны и монстры" 2026 — фильм, скорее, для более взрослой аудитории, чем для детской. Казалось бы, когда идешь на анимацию с сюжетом из вселенной про "желтых в синих комбинезонах", примерно понимаешь, чего ожидать. Но это — не тот случай!

Трейлер фильма "Миньоны и монстры"

В новых "Миньонах" мало фарсового юмора и много-много — абсолютно черного. Иногда создается впечатление, что ты пришел на анимационный ужастик, который тебе завернули в обертку от детского мультфильма, приправили жестким брутальным юмором и выдали на-гора нечто такое неожиданное, что ты не сразу понимаешь, как реагировать.

Відео дня

Новый фильм о миньонах рассказывают зрителю удивительную историю о том, как желтые герои покорили Голливуд, стали звездами топ-величины, приобрели недвижимость в Беверли-Хиллз, а потом в один день все потеряли.

Они решили оживить монстров, чтобы снять свой собственный фильм, и пригласить этих самых монстров в нем сыграть.

Сюжет мультфильма высмеивает индустрию шоу-бизнеса и слегка иронизирует над магией кинопроизводства, потешается над продюсерами и вообще "анатомией" индустрии кино. Это придает повествованию глубину и делает его привлекательным для взрослой аудитории. Правда, в том случае, если забыть об обилии черного юмора в картине.

В новых "Миньонах" есть даже сюжетная линия с инопланетянами, которые стремятся захватить Землю. Куда же без темы внеземного влияния в шоу-бизнесе в 2026 году?

Предыдущие части франшизы выстраивали юмористическую линию посредством примитивного, иногда даже сортирного юмора в облегченной версии. В этот раз шутки более продуманы, остроумны и часто выглядят аллюзией на взрослую комедию, делая отсылки к фильмам.

Итак, главные герои — миньоны Джеймс и Генри. Они — лучшие друзья и гениальные соучастники преступлений, которых им доведется совершить немало. В своей общине оба — отщепенцы, потому что, явно, не хотят никому служить, а стремятся создать что-то свое или, как минимум, переключиться от служения к созиданию.

Именно они часто становятся причиной проблем, вынужденно ведущих популяцию миньонов к эволюции, миграции и часто — к новым достижениям. В принципе, фильм в сатирической форме исследует процесс эволюции любого общества, но делает это в интерактивной манере быстро меняющихся событий.

Миньоны не говорят на языке людей. Они часто бормочут какую-то тарабарщину, поэтому их самостоятельные диалоги могут иногда звучать утомительно. Но в новой части мы увидим большое количество человеческих персонажей, которые послужат зрителям помощниками в расшифровке диалогов.

Детям фильм тоже понравится, ведь традиционный для франшизы юмор в картине все же присутствует. Но "Миньоны и монстры" 2026, очевидно, были созданы взрослыми для взрослых. Во всяком случае, родителям точно не будет скучно сопровождать своих чад на сеанс.

Напомним, каким получилось супергеройское кино "Супергерл" из вселенной DC Джеймса Ганна.

Также мы рассказывали, о чем фильм "Соседи сверху".