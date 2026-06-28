"Посіпаки та Монстряки" 2026, або Посланці чорного гумору: рецензія на довгоочікуваний анімаційний фільм

Перше, що можна сказати з упевненістю: "Посіпаки та Монстряки" 2026 — фільм, скоріше, для дорослої аудиторії, ніж для дитячої. Здавалося б, коли йдеш на анімаційний фільм із сюжетом із всесвіту про "жовтих у синіх комбінезонах", приблизно розумієш, чого очікувати. Але це — не той випадок!

Трейлер стрічки "Посіпаки та Монстряки"

У нових "Посіпаках" мало фарсового гумору й дуже-дуже багато — абсолютно чорного. Іноді складається враження, що ти прийшов на анімаційний фільм жахів, який тобі загорнули в обгортку від дитячого мультфільму, приправили жорстким брутальним гумором і випустили на екран щось настільки несподіване, що ти не відразу розумієш, як реагувати.

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У новому фільмі про посіпак глядачам розповідають дивовижну історію про те, як жовті герої підкорили Голлівуд, стали зірками найвищого рівня, придбали нерухомість у Беверлі-Гіллз, а потім одного дня все втратили.

Вони вирішили оживити монстрів, щоб зняти власний фільм, і запросити власне цих монстрів зіграти в ньому.

Сюжет мультфільму висміює індустрію шоу-бізнесу та дещо іронізує над магією кіновиробництва, жартує над продюсерами та загалом над "анатомією" кіноіндустрії. Це надає оповіді глибини та робить її привабливою для дорослої аудиторії. Щоправда, за умови, якщо забути про велику кількість чорного гумору у фільмі.

У нових "Посіпаках" є навіть сюжетна лінія з інопланетянами, які прагнуть захопити Землю. Як же обійтися без теми позаземного впливу у шоу-бізнесі у 2026 році?

Попередні частини франшизи будували гумористичну лінію за допомогою примітивного, іноді навіть туалетного гумору в полегшеній версії. Цього разу жарти більш продумані, дотепні й часто виглядають як алюзії на комедії для дорослих, містячи відсилання до фільмів.

Отже, головні герої — посіпаки Джеймс і Генрі. Вони — найкращі друзі та геніальні спільники у злочинах, яких їм доведеться скоїти чимало. У своїй спільноті обоє — самітники, бо, очевидно, не хочуть нікому служити, а прагнуть створити щось своє або, як мінімум, перейти від служіння до творення.

Саме вони часто стають причиною проблем, які вимушено спонукають популяцію посіпак до еволюції, міграції та, часто, — до нових досягнень. В принципі, фільм у сатиричній формі досліджує процес еволюції будь-якого суспільства, але робить це в інтерактивній манері, що характеризується стрімкою зміною подій.

Посіпаки не розмовляють людською мовою. Вони часто бурмочуть якусь тарабарщину, тому їхні самостійні діалоги іноді можуть здаватися нудними. Але в новій частині ми побачимо чимало людських персонажів, які допоможуть глядачам розшифрувати діалоги.

Дітям фільм теж сподобається, адже традиційний для франшизи гумор у стрічці все ж присутній. Але "Посіпаки та Монстряки" 2026 року, очевидно, були створені дорослими для дорослих. У будь-якому разі, батькам точно не буде нудно супроводжувати своїх дітей на сеанс.

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