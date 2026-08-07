EL Кравчук та Оксана Білозір: як пройшла велика світська подія в центрі Києва (фото)

Днями в самісінькому серці Києва — в історичній частині Подолу в просторі OTHERWISE — відбувся великий світський коктейль, який зібрав численних представників шоу-бізнесу, дизайнерів, стилістів та галеристів.

Хазяйкою вечора стала українська дизайнерка та стилістка Анжела Чигрин, яка й зібрала відомих гостей у модному місці.

Тетяна Карікова, Анжела Чигрин та Яна Вінніченко Фото: Пресс-служба

Серед запрошених відомих особистостей були помічені подружжя Слави та Ірини Дюденків, співак EL Кравчук, народна артистка України Оксана Білозір, актриса театру та кіно Світлана Охріменко, зірковий стиліст Слава Чайка, співачка Оксана Вояж, галерист Влад Тузов, ведуча подкасту "Думка дня" Марина Арістова, а також Олена Вінярська, Катерина Кропива, український виконавець OKS та багато інших.

Відео дня

Ірина Дюденко, Оксана Вояж та Слава Дюденко

Даша Суворова, Анжела Чигрін та EL Кравчук

Народна артистка України Оксана Білозір із хазяйкою вечора Анжелою Чигрин

Актриса Світлана Охріменко

Стиліст Слава Чайка

Марина Гайович

Антон Васильєв та Ольга Женевська

Анжела Чигрин, Марина Арістова

Анна Козир, Ольга Женевська та Марина Гайович

Гості заходу провели чудовий вечір

Музичним подарунком вечора став живий виступ української співачки Даші Суворової. Ведучим заходу виступив Олексій Донцов.

Даша Суворова співала для гостей

Численні гості заходу буквально заповнили частину вуличного простору на Воздвиженці, створивши світську метушню в старовинній частині української столиці.

Головною подією цього великого заходу стала офіційна презентація простору OTHERWISE Анжели Чигрин та показ колекції HEDONISM.

Нагадаємо, як відбулася найяскравіша світська подія літа 2026 року — кінопремія "Золота Дзиґа".

Також ми розповідали, що Даша Астаф’єва та Микита Добринін зачитали вірші про нещасливе кохання та згубну пристрасть.