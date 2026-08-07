RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Думки

EL Кравчук та Оксана Білозір: як пройшла велика світська подія в центрі Києва (фото)

Культові особистості богемного Києва зібралися на одному "модному метрі".

Лідія Новоселецька
Лідія Новоселецька
Колумністка
0
Презентація простору OTHERWISE Анжели Чигрин
Даша Суворова, Анжела Чигрин та EL Кравчук | Фото: Пресс-служба

Днями в самісінькому серці Києва — в історичній частині Подолу в просторі OTHERWISE — відбувся великий світський коктейль, який зібрав численних представників шоу-бізнесу, дизайнерів, стилістів та галеристів.

Хазяйкою вечора стала українська дизайнерка та стилістка Анжела Чигрин, яка й зібрала відомих гостей у модному місці.

Презентація простору OTHERWISE Анжели Чигрин
Тетяна Карікова, Анжела Чигрин та Яна Вінніченко
Фото: Пресс-служба

Серед запрошених відомих особистостей були помічені подружжя Слави та Ірини Дюденків, співак EL Кравчук, народна артистка України Оксана Білозір, актриса театру та кіно Світлана Охріменко, зірковий стиліст Слава Чайка, співачка Оксана Вояж, галерист Влад Тузов, ведуча подкасту "Думка дня" Марина Арістова, а також Олена Вінярська, Катерина Кропива, український виконавець OKS та багато інших.

Відео дня
Презентація простору OTHERWISE Анжели Чигрин
Ірина Дюденко, Оксана Вояж та Слава Дюденко
Презентація простору OTHERWISE Анжели Чигрин
Даша Суворова, Анжела Чигрін та EL Кравчук
Презентація простору OTHERWISE Анжели Чигрин
Народна артистка України Оксана Білозір із хазяйкою вечора Анжелою Чигрин
Презентація простору OTHERWISE Анжели Чигрин
Актриса Світлана Охріменко
Презентація простору OTHERWISE Анжели Чигрин
Стиліст Слава Чайка
Презентація простору OTHERWISE Анжели Чигрин
Марина Гайович
Презентація простору OTHERWISE Анжели Чигрин
Антон Васильєв та Ольга Женевська
Презентація простору OTHERWISE Анжели Чигрин
Анжела Чигрин, Марина Арістова
Презентація простору OTHERWISE Анжели Чигрин
Анна Козир, Ольга Женевська та Марина Гайович
Презентація простору OTHERWISE Анжели Чигрин
Гості заходу провели чудовий вечір

Музичним подарунком вечора став живий виступ української співачки Даші Суворової. Ведучим заходу виступив Олексій Донцов.

Презентація простору OTHERWISE Анжели Чигрин
Даша Суворова співала для гостей

Численні гості заходу буквально заповнили частину вуличного простору на Воздвиженці, створивши світську метушню в старовинній частині української столиці.

Головною подією цього великого заходу стала офіційна презентація простору OTHERWISE Анжели Чигрин та показ колекції HEDONISM.

Нагадаємо, як відбулася найяскравіша світська подія літа 2026 року — кінопремія "Золота Дзиґа".

Також ми розповідали, що Даша Астаф’єва та Микита Добринін зачитали вірші про нещасливе кохання та згубну пристрасть.