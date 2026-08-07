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EL Кравчук и Оксана Билозир: как прошло большое светское событие в сердце Киева (фото)

Культовые личности богемного Киева встретились на одном "модном метре".

Лидия Новоселецкая
Лидия Новоселецкая
Колумнист
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Презентация пространства OTHERWISE Анжелы Чигрин
Даша Суворова, Анжела Чигрин и EL Кравчук | Фото: Пресс-служба

На днях в самом сердце Киева — исторической части Подола в Киеве в пространстве OTHERWISE — состоялся большой светский коктейль, который объединил многочисленных представителей шоу-бизнеса, дизайнеров, стилистов и галеристов.

Хозяйкой вечера выступила украинская дизайнер и стилист Анжела Чигрин, которая и собрала известных гостей в модном месте.

Презентация пространства OTHERWISE Анжелы Чигрин
Татьяна Карикова, Анжела Чигрин и Яна Винниченко
Фото: Пресс-служба

В числе приглашенных известных персоналий были замечены супруги Слава и Ирина Дюденко, певец EL Кравчук, народная артистка Украины Оксана Билозир, актриса театра и кино Светлана Охрименко, звездный стилист Слава Чайка, певица Оксана Вояж, галерист Влад Тузов, ведущая подкаста "Думка дня" Марина Аристова, а также, Елена Винярская, Катерина Кропива украинский исполнитель OKS и многие другие.

Відео дня
Презентация пространства OTHERWISE Анжелы Чигрин
Ирина Дюденко, Оксана Вояж и Слава Дюденко
Презентация пространства OTHERWISE Анжелы Чигрин
Даша Суворова, Анжела Чигрин и EL Кравчук
Презентация пространства OTHERWISE Анжелы Чигрин
Народная артистка Украины Оксана Билозир с хозяйкой вечера Анжелой Чигрин
Презентация пространства OTHERWISE Анжелы Чигрин
Актриса Светлана Охрименко
Презентация пространства OTHERWISE Анжелы Чигрин
Стилист Слава Чайка
Презентация пространства OTHERWISE Анжелы Чигрин
Марина Гайович
Презентация пространства OTHERWISE Анжелы Чигрин
Антон Васильев и Ольга Женевская
Презентация пространства OTHERWISE Анжелы Чигрин
Анжела Чигрин, Марина Аристова
Презентация пространства OTHERWISE Анжелы Чигрин
Анна Козырь, Ольга Женевская и Марина Гайович
Презентация пространства OTHERWISE Анжелы Чигрин
Гости мероприятия провели прекрасный вечер

Музыкальным подарком вечера стало живое выступление украинской певицы Даши Суворовой. Ведущим события выступил Алексей Донцов.

Презентация пространства OTHERWISE Анжелы Чигрин
Даша Суворова пела для гостей

Многочисленные гости события буквально заняли собой часть уличного пространства на Воздвиженке, создав шумную светскую суету в старинной части украинской столицы.

Центральным поводом большого события стала официальная презентация пространства OTHERWISE Анжелы Чигрин и показ коллекции HEDONISM.

Напомним, как прошло самое яркое светское событие лета 2026 — кинопремия "Золота Дзиґа".

Также мы рассказывали, что Даша Астафьева и Никита Добрынин прочитали стихи о несчастной любви и пагубной страсти.