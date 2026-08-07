EL Кравчук и Оксана Билозир: как прошло большое светское событие в сердце Киева (фото)

На днях в самом сердце Киева — исторической части Подола в Киеве в пространстве OTHERWISE — состоялся большой светский коктейль, который объединил многочисленных представителей шоу-бизнеса, дизайнеров, стилистов и галеристов.

Хозяйкой вечера выступила украинская дизайнер и стилист Анжела Чигрин, которая и собрала известных гостей в модном месте.

Татьяна Карикова, Анжела Чигрин и Яна Винниченко Фото: Пресс-служба

В числе приглашенных известных персоналий были замечены супруги Слава и Ирина Дюденко, певец EL Кравчук, народная артистка Украины Оксана Билозир, актриса театра и кино Светлана Охрименко, звездный стилист Слава Чайка, певица Оксана Вояж, галерист Влад Тузов, ведущая подкаста "Думка дня" Марина Аристова, а также, Елена Винярская, Катерина Кропива украинский исполнитель OKS и многие другие.

Відео дня

Ирина Дюденко, Оксана Вояж и Слава Дюденко

Даша Суворова, Анжела Чигрин и EL Кравчук

Народная артистка Украины Оксана Билозир с хозяйкой вечера Анжелой Чигрин

Актриса Светлана Охрименко

Стилист Слава Чайка

Марина Гайович

Антон Васильев и Ольга Женевская

Анжела Чигрин, Марина Аристова

Анна Козырь, Ольга Женевская и Марина Гайович

Гости мероприятия провели прекрасный вечер

Музыкальным подарком вечера стало живое выступление украинской певицы Даши Суворовой. Ведущим события выступил Алексей Донцов.

Даша Суворова пела для гостей

Многочисленные гости события буквально заняли собой часть уличного пространства на Воздвиженке, создав шумную светскую суету в старинной части украинской столицы.

Центральным поводом большого события стала официальная презентация пространства OTHERWISE Анжелы Чигрин и показ коллекции HEDONISM.

Напомним, как прошло самое яркое светское событие лета 2026 — кинопремия "Золота Дзиґа".

Также мы рассказывали, что Даша Астафьева и Никита Добрынин прочитали стихи о несчастной любви и пагубной страсти.