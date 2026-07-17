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Анна Трінчер зібрала зіркових друзів на сицилійській вечірці

Днями у столичному ресторані Sicilia відбулася грандіозна презентація нової роботи української співачки Анни Трінчер — синглу та кліпу "Маргарита".

Лідія Новоселецька
Лідія Новоселецька
Колумністка
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Сицилійська вечірка Анни Трінчер
Дмитро Коляденко та Анна Трінчер | Фото: Пресс-служба

Знаменитості зібралися на вечірці з нагоди презентації. Підтримати Анну та випити коктейль "Маргарита" прийшов майже весь український шоу-бізнес.

Сицилійська вечірка Анни Трінчер
Анна Трінчер
Фото: Пресс-служба

Заради вечірки заклад у самому центрі Києва на один вечір перетворився на італійський дворик. Ведучим заходу став Анатолій Анатоліч, а музичний настрій забезпечувала інфлюенсерка та діджейка Анастасія Половінкіна.

Сицилійська вечірка Анни Трінчер
Анатолій Анатоліч вів захід
Сицилійська вечірка Анни Трінчер
Анастасія Половінкіна

Найзворушливішим моментом вечора стала поява на сцені мами Анни. Трінчер підготувала для неї сюрприз, виконавши пісню.

До святкування також долучився Діма Коляденко, який зіграв одну з ролей у кліпі "Маргарита". Шоумен піднявся на сцену, щоб привітати Анну з виходом нової музичної роботи.

Відео дня
Сицилійська вечірка Анни Трінчер
Дмитро Коляденко знявся у кліпі "Маргарита"
Фото: Пресс-служба

Привітати українську співачку з релізом прийшли Павло Зібров, Ольга Сумська, Володимир Ярославський, Влад Дарвін, Діма Коляденко, Олег Машуковський, Єгор Андрюшин, Анастасія Скальницька, Яна Дога, Анастасія Ткаченко, Олена Філонова, Діма Прокопов, Віталій Островський, ENLEO, Женя Кот, Наталія Татаринцева, Олексій Комаровський, Іва Коршик, Алік Мкртчян, Юлія Гамалій, Лера Дідковська, Павло Текучев, Анастасія Тащук, Діана Глостер, Валерія Андріївна та багато інших.

Сицилійська вечірка Анни Трінчер
Павло Зібров
Сицилійська вечірка Анни Трінчер
Ольга Сумська
Сицилійська вечірка Анни Трінчер
OSTROVSKYI
Сицилійська вечірка Анни Трінчер
Єгор Андрюшин
Сицилійська вечірка Анни Трінчер
Ольга Женевська та Антон Васильєв
Сицилійська вечірка Анни Трінчер
Анна Тульєва
Сицилійська вечірка Анни Трінчер
Diana Gloster
Сицилійська вечірка Анни Трінчер
Олександра Самборська
Сицилійська вечірка Анни Трінчер
Слава Дьомін
Сицилійська вечірка Анни Трінчер
Юрій Савранський та Наталка Денисенко
Сицилійська вечірка Анни Трінчер

Раніше ми повідомляли, що в ресторані Linden, звідки відкривається вид на Андріївську церкву, відбулася романтична презентація спільної роботи Олени Тополі та Vlad Darvin.

Також ми розповідали, що в "Українському домі" відбулася грандіозна прем’єра 3-го сезону культового серіалу HBO Original "Дім дракона".