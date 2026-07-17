Анна Трінчер зібрала зіркових друзів на сицилійській вечірці
Днями у столичному ресторані Sicilia відбулася грандіозна презентація нової роботи української співачки Анни Трінчер — синглу та кліпу "Маргарита".
Знаменитості зібралися на вечірці з нагоди презентації. Підтримати Анну та випити коктейль "Маргарита" прийшов майже весь український шоу-бізнес.
Заради вечірки заклад у самому центрі Києва на один вечір перетворився на італійський дворик. Ведучим заходу став Анатолій Анатоліч, а музичний настрій забезпечувала інфлюенсерка та діджейка Анастасія Половінкіна.
Найзворушливішим моментом вечора стала поява на сцені мами Анни. Трінчер підготувала для неї сюрприз, виконавши пісню.
До святкування також долучився Діма Коляденко, який зіграв одну з ролей у кліпі "Маргарита". Шоумен піднявся на сцену, щоб привітати Анну з виходом нової музичної роботи.
Привітати українську співачку з релізом прийшли Павло Зібров, Ольга Сумська, Володимир Ярославський, Влад Дарвін, Діма Коляденко, Олег Машуковський, Єгор Андрюшин, Анастасія Скальницька, Яна Дога, Анастасія Ткаченко, Олена Філонова, Діма Прокопов, Віталій Островський, ENLEO, Женя Кот, Наталія Татаринцева, Олексій Комаровський, Іва Коршик, Алік Мкртчян, Юлія Гамалій, Лера Дідковська, Павло Текучев, Анастасія Тащук, Діана Глостер, Валерія Андріївна та багато інших.
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