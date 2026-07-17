Анна Трінчер зібрала зіркових друзів на сицилійській вечірці

Знаменитості зібралися на вечірці з нагоди презентації. Підтримати Анну та випити коктейль "Маргарита" прийшов майже весь український шоу-бізнес.

Анна Трінчер Фото: Пресс-служба

Заради вечірки заклад у самому центрі Києва на один вечір перетворився на італійський дворик. Ведучим заходу став Анатолій Анатоліч, а музичний настрій забезпечувала інфлюенсерка та діджейка Анастасія Половінкіна.

Анатолій Анатоліч вів захід

Анастасія Половінкіна

Найзворушливішим моментом вечора стала поява на сцені мами Анни. Трінчер підготувала для неї сюрприз, виконавши пісню.

До святкування також долучився Діма Коляденко, який зіграв одну з ролей у кліпі "Маргарита". Шоумен піднявся на сцену, щоб привітати Анну з виходом нової музичної роботи.

Відео дня

Дмитро Коляденко знявся у кліпі "Маргарита" Фото: Пресс-служба

Привітати українську співачку з релізом прийшли Павло Зібров, Ольга Сумська, Володимир Ярославський, Влад Дарвін, Діма Коляденко, Олег Машуковський, Єгор Андрюшин, Анастасія Скальницька, Яна Дога, Анастасія Ткаченко, Олена Філонова, Діма Прокопов, Віталій Островський, ENLEO, Женя Кот, Наталія Татаринцева, Олексій Комаровський, Іва Коршик, Алік Мкртчян, Юлія Гамалій, Лера Дідковська, Павло Текучев, Анастасія Тащук, Діана Глостер, Валерія Андріївна та багато інших.

Павло Зібров

Ольга Сумська

OSTROVSKYI

Єгор Андрюшин

Ольга Женевська та Антон Васильєв

Анна Тульєва

Diana Gloster

Олександра Самборська

Слава Дьомін

Юрій Савранський та Наталка Денисенко

Раніше ми повідомляли, що в ресторані Linden, звідки відкривається вид на Андріївську церкву, відбулася романтична презентація спільної роботи Олени Тополі та Vlad Darvin.

Також ми розповідали, що в "Українському домі" відбулася грандіозна прем’єра 3-го сезону культового серіалу HBO Original "Дім дракона".