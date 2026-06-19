Пенелопа Крус та Олівія Вайлд говорять про непристойне: про що фільм "Сусіди зверху"
В Україні стартує показ фільму "Сусіди зверху" (The Invite). Режисеркою та виконавицею головної ролі у стрічці стала Олівія Вайлд. У цьому дивовижному квартеті учасників нескромної вечірки в одній квартирі Уайлд підтримали Пенелопа Крус, Едвард Нортон і Сет Роген.
Коли ми йдемо на фільм про дві подружні пари, у нас є певні очікування щодо сюжету та його розвитку. Можна заздалегідь припустити, що герої скинуть маски добропорядності й оголять свої темні сторони, часом шокуючи не тільки оточуючих, а й самих себе.
Ми готуємося до зустрічі з персонажами, які будуть з’ясовувати стосунки, розкривати темні сторони один одного, фліртувати і, можливо, навіть домовляться про спільну інтимну близькість.
Такі сюжети фільмів чимось нагадують гру "Я ніколи не…". І на етапі, коли запилені скелети вивалюються з усіх шаф, герої повинні або зруйнувати звичне життя дощенту, або зрозуміти, що ще не все втрачено і кохання можна відбудувати заново.
Фільм "Сусіди зверху" ("Запрошення"), знятий Олівією Вайлд за сценарієм Вілла Маккормака та Рашиди Джонс, розповідає про подружню пару, яка мешкає в старовинному кварталі Сан-Франциско і постійно свариться. Одного разу вони запрошують на вечерю своїх сусідів зверху, після чого нам доведеться дізнатися, як саме можуть розвиватися або втрачати актуальність стосунки. Причому дізнаватися ми це будемо у комедійно-сатиричній атмосфері.
Тональність стрічки — сумно-кумедна, повсякденно рутинна, трохи гірка й несподівано серйозна.
Джо (Сет Роган) та Анджела (Олівія Вайлд) вже давно одружені. Вона закінчила художню школу, але не продовжила навчання. Героїня Вайлд — жінка, яка не реалізувалася у професії. До своїх нечисленних досягнень вона може віднести лише ремонт у квартирі Джо, яку він успадкував від батьків.
Джо — колишній музикант інді-рок-гурту, який тепер працює доцентом у консерваторії. Він кмітливий, іронічний, інтелектуальний, але надто невпевнений у собі. Чоловік навіть не вірить, що його можуть запросити на інтимну вечірку. А якщо й запросять, думає Джо, то він все одно нікому не сподобається і стоятиме осторонь, як аутсайдер.
У подружжя є 12-річна донька, котра поїхала ночувати до подруги.
Джо повертається додому на велосипеді. Він довго лежить у передпокої, намагаючись заспокоїти біль у спині. Анджела повідомляє йому, що запросила сусідів зверху — саме тих, хто щоночі голосно віддається інтимній близькості. Її чоловікові ця ідея не дуже подобається, подружжя починає голосно сваритися. А ще Джо забув купити пляшку вина, і йому не можна починати їсти до приходу гостей.
У цей момент ти розумієш, що сварки — єдиний і останній спосіб спілкування між чоловіком і дружиною, які лише таким чином досі здатні підтримувати зв’язок. Вони більше не кохають одне одного: їх пов’язує спільна дитина та гарна квартира в центрі міста, яку вони "ніколи не могли б собі дозволити". А ще, як це часто буває в шлюбах, їм обом страшно щось змінювати.
До них заходить пара сусідів зверху — Піна (Пенелопа Крус) і Хок (Едвард Нортон). Вони зовсім не схожі на Анджелу та Джо: у них насичене сексуальне життя. Піна — сексолог і психолог, Хок — колишній пожежник.
Джо хоче розібратися з пристрасними сусідами, які часто не дають йому заснути своїми гучними оргазмами. І це — далеко не єдина тема, яку герої обговорять цього цікавого вечора.
Загалом фільм має щось спільне зі стрічкою "Сплітсвіль" 2025 року з Дакотою Джонсон у головній ролі. Ті ж теми актуальності та життєздатності тривалих стосунків у наш час, питання обміну партнерами, обговорення новизни та її якості. Але якщо "Сплітсвіль" побудований на динаміці подій, то "Сусіди зверху" — це діалогове кіно.
Глядачеві ніби пропонують долучитися до інтимної розмови, що, можливо, вже давно назріла у кожного другого в його дорослому житті тривалих стосунків.
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