Пенелопа Крус та Олівія Вайлд говорять про непристойне: про що фільм "Сусіди зверху"

Коли ми йдемо на фільм про дві подружні пари, у нас є певні очікування щодо сюжету та його розвитку. Можна заздалегідь припустити, що герої скинуть маски добропорядності й оголять свої темні сторони, часом шокуючи не тільки оточуючих, а й самих себе.

Ми готуємося до зустрічі з персонажами, які будуть з’ясовувати стосунки, розкривати темні сторони один одного, фліртувати і, можливо, навіть домовляться про спільну інтимну близькість.

Трейлер фільму "Сусіди зверху"

Такі сюжети фільмів чимось нагадують гру "Я ніколи не…". І на етапі, коли запилені скелети вивалюються з усіх шаф, герої повинні або зруйнувати звичне життя дощенту, або зрозуміти, що ще не все втрачено і кохання можна відбудувати заново.

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Фільм "Сусіди зверху" ("Запрошення"), знятий Олівією Вайлд за сценарієм Вілла Маккормака та Рашиди Джонс, розповідає про подружню пару, яка мешкає в старовинному кварталі Сан-Франциско і постійно свариться. Одного разу вони запрошують на вечерю своїх сусідів зверху, після чого нам доведеться дізнатися, як саме можуть розвиватися або втрачати актуальність стосунки. Причому дізнаватися ми це будемо у комедійно-сатиричній атмосфері.

Тональність стрічки — сумно-кумедна, повсякденно рутинна, трохи гірка й несподівано серйозна.

Джо (Сет Роган) та Анджела (Олівія Вайлд) вже давно одружені. Вона закінчила художню школу, але не продовжила навчання. Героїня Вайлд — жінка, яка не реалізувалася у професії. До своїх нечисленних досягнень вона може віднести лише ремонт у квартирі Джо, яку він успадкував від батьків.

Фото: кадр из фильма

Джо — колишній музикант інді-рок-гурту, який тепер працює доцентом у консерваторії. Він кмітливий, іронічний, інтелектуальний, але надто невпевнений у собі. Чоловік навіть не вірить, що його можуть запросити на інтимну вечірку. А якщо й запросять, думає Джо, то він все одно нікому не сподобається і стоятиме осторонь, як аутсайдер.

У подружжя є 12-річна донька, котра поїхала ночувати до подруги.

Джо повертається додому на велосипеді. Він довго лежить у передпокої, намагаючись заспокоїти біль у спині. Анджела повідомляє йому, що запросила сусідів зверху — саме тих, хто щоночі голосно віддається інтимній близькості. Її чоловікові ця ідея не дуже подобається, подружжя починає голосно сваритися. А ще Джо забув купити пляшку вина, і йому не можна починати їсти до приходу гостей.

У цей момент ти розумієш, що сварки — єдиний і останній спосіб спілкування між чоловіком і дружиною, які лише таким чином досі здатні підтримувати зв’язок. Вони більше не кохають одне одного: їх пов’язує спільна дитина та гарна квартира в центрі міста, яку вони "ніколи не могли б собі дозволити". А ще, як це часто буває в шлюбах, їм обом страшно щось змінювати.

До них заходить пара сусідів зверху — Піна (Пенелопа Крус) і Хок (Едвард Нортон). Вони зовсім не схожі на Анджелу та Джо: у них насичене сексуальне життя. Піна — сексолог і психолог, Хок — колишній пожежник.

Джо хоче розібратися з пристрасними сусідами, які часто не дають йому заснути своїми гучними оргазмами. І це — далеко не єдина тема, яку герої обговорять цього цікавого вечора.

Загалом фільм має щось спільне зі стрічкою "Сплітсвіль" 2025 року з Дакотою Джонсон у головній ролі. Ті ж теми актуальності та життєздатності тривалих стосунків у наш час, питання обміну партнерами, обговорення новизни та її якості. Але якщо "Сплітсвіль" побудований на динаміці подій, то "Сусіди зверху" — це діалогове кіно.

Глядачеві ніби пропонують долучитися до інтимної розмови, що, можливо, вже давно назріла у кожного другого в його дорослому житті тривалих стосунків.

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