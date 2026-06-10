Трамп анонсував, Спілберг уже розповів: яким вийшов новий фільм про таємниці НЛО "День істини"

Спілберг уже знімав фільм про інопланетян, і в цьому питанні він точно не новачок. Його "Близькі контакти третього виду" 1977 року явили світу справжнє диво. Зараз режисер повертається до теми інопланетного викриття на хвилі численних анонсів з Білого дому про розсекречення документів навколо теми НЛО. І виглядає все так, ніби Спілберг буквально зіграв на випередження.

Про що фільм "День істини" Стівена Спілберга 2026

У сюжеті фільму "День істини" глядачі потрапляють ніби в саму гущу подій. Експерт із кібербезпеки Деніел Кернер (Джош О'Коннор) намагається вирватися з оточення групи людей, які взяли в заручники його дівчину. Деніел — інформатор, у рюкзаку якого — справжня "бомба", що здатна знести уявлення та опори світобудови всього людства: він володіє архівом американських відеозаписів, починаючи з 1947 року(Розуелльський інцидент).

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Паралельно нас знайомлять із Маргарет Фейрчайлд (Емілі Блант), ведучою погоди на місцевому телевізійному каналі в Канзас-сіті. З нею починають відбуватися дивовижні трансформації після того, як в її квартиру залітає птах-кардинал. Менді почала розмовляти іноземними мовами і читати думки інших людей, а в ефірі прогнозу погоди вона раптом видає дивні звуки замість тексту.

Тепер нею починає цікавитися ФБР і не тільки.

Емілі Блант зіграла ведучу прогнозу погоди Маргарет Фейрчайлд Фото: Кадр из фильма

Двох незнайомих між собою персонажів переслідує Ной Скенлон (Колін Фірт), топ-менеджер корпорації "Вордекс", яка, починаючи з 1970-х років, курирує програму дослідження інопланетян. Своєю чергою, у Денні та Маргарет є спільний дитячий спогад, про який вони обидва забули.

У картині багато дискусій на тему емпатії, віри та інших аспектів людської моралі. Творці взялися за амбітний проект — наповнити динамічний екшен розмовами про добро і зло за допомогою якісно прописаних діалогів.

Сам Стівен Спілберг під час зйомок стрічки неодноразово натякав журналістам, що вірить у візити інопланетян на Землю і виступає за розкриття правди.

Картина "День істини" вийшла динамічною, емоційно наповненою, з хорошими спецефектами і яскравою грою акторів. Щоправда, ідейно у стрічки більше спільного з "Особливою думкою" Спілберга 2002 року, аніж із численними фільмами про позаземні цивілізації. У "Дні істини", як і в "Особливій думці", порушується питання правомірності приховування важливої для людства інформації з метою масових маніпуляцій.

Структурою "День істини" робить відсилання до "Секретних матеріалів". Щоправда, пропонуючи тезу про те, що істина не "десь там", а "тут і зараз": отримайте, розпишіться і вирішуйте, що з цим робити далі.

Окремо хочеться відзначити акторський внесок Емілі Блант в інопланетно-земний хаос Спілберга, що відбувається на екрані. Їй, по суті, вдалося винести картину на тендітних плечах. Складно сказати, чи був режисерський задум саме таким, але всі події немов розгортаються навколо героїні Блант, навіть коли вони розвиваються десь іще, і її немає в кадрі.

Хоча, скажемо відверто, Емілі Блант — талановита акторка: вона однаково хороша як асистентка головного редактора Vogue, спецагентка ФБР і провідник для позаземної цивілізації. На фільми давно можна ходити тільки заради її гри.

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