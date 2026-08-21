Неузнаваемая Надя Дорофеева с Кузьмой: в сети появилось видео, на котором певица совсем юная

В сети появились архивные кадры с совсем юной Надеждой Дорофеевой в фильме "Кузьма — страшно веселый".

На видео будущая поп-звезда предстала в необычном для подростка образе — с челкой, в бордовом гольфе, джинсах и с подтяжками.

Сама певица отреагировала на публикацию в комментариях, признавшись в своих тогдашних эмоциях: "Боже, как я тогда волновалась. Старалась показать себя очень уверенной".

Реакции людей

Архивное видео вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети, которые активно комментируют внешность и харизму артистки. Некоторые поклонники отметили, что узнали Надю только по улыбке или голосу. Другие подчеркнули, что артистка излучала безумную энергию еще с подросткового возраста.

Многие обозреватели обратили внимание на то, насколько сильно изменились стиль и образ звезды с тех пор.

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

На прошлой неделе в широкий прокат вышел документальный фильм об Андрее Кузьменко (Кузьма Скрябин) "Кузьма: страшно веселый". Столичная премьера состоялась 11 августа 2026 года в кинотеатре "Октябрь".

Украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным, провели уютные выходные на природе, вдали от городской суеты. Пара совместила отдых с творчеством, устроив импровизированную музыкальную студию прямо в дачном доме.

Кроме того, Фокус предлагает посмотреть, как выглядели украинские звезды в школьные годы, когда о большой сцене и миллионах поклонников они только мечтали, и какими они являются сейчас.