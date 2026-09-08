10 дней тишины: Надя Дорофеева рассказала, вернется ли к вокалу после кровоизлияния в голосовую связку

Более недели украинская певица соблюдала полное молчание из-за серьезной проблемы с голосом, и вот, наконец, решилась рассказать поклонникам, что изменилось в её голосе после пережитого.

Надя Дорофеева сообщила о восстановлении речи после кровоизлияния в голосовые связки. Именно из-за этой проблемы в конце августа артистка была вынуждена отменить запланированные концерты и взять перерыв. О текущем состоянии певицы стало известно из её Telegram-канала.

Более недели Дорофеева соблюдала режим полного молчания, который рекомендовали врачи из-за проблем с голосовыми связками. За это время она не публиковала никаких разговорных сторис в соцсетях. Теперь ограничения сняты, и артистка с облегчением сообщила подписчикам, что снова может говорить. Впрочем, к полноценному вокалу она возвращается очень осторожно, подчеркивая, что лечение еще далеко от завершения.

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Особенно поразило саму певицу то, как теперь звучит её голос — она призналась, что сначала даже испугалась услышанного.

"Я заговорила. Первое ощущение — испуг, ведь голос зазвучал не так, как я привыкла. В нём нет ни глубины, ни обертонов. Какой-то высокий и словно не мой. Я хриплю", – поделилась Дорофеева.

Надя Дорофеева рассказала о состоянии своего голоса

Несмотря на это, артистка уже начала делать первые осторожные шаги к восстановлению вокальных навыков и планирует разогревать голос небольшими сессиями по 15 минут в день. При этом Дорофеева подчеркивает, что не спешит возвращаться к привычной сценической нагрузке и продолжает лечение под наблюдением специалистов.

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