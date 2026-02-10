Надя Дорофєєва повідомила про проблеми зі здоровʼям: "Лікарі забороняють"

35-річна українська співачка Надя Дорофєєва вийшла на зв'язок з підписниками та несподівано перед концертами за кордоном повідомила про погіршення стану здоров'я.

10 лютого артистка опублікувала в Instagram повідомлення про перенесення виступу у Варшаві та пояснила, що сталося.

Надя Дорофєєва переносить концерти: що сталося

"Варшаво, друзі, ми вимушені перенести концерт 14 лютого на 28 березня через погіршення мого стану здоров'я. Мені дуже шкода, але поки що я відновлююся трошки довше, ніж планувала. І лікарі досі забороняють мені будь-які активні фізичні навантаження", — розповіла Надя.

Зокрема, співачка перепросила за незручності та подякувала фанатам за розуміння.

"Скоро побачимося", — додала Дорофєєва.

Зокрема, днями зірка зізналася, що вимушена перенести свій концерт у Києві через погане самопочуття.

Відео дня

Надя Дорофєєва повідомила про проблеми зі здоровʼям Фото: Instagram

Надя Дорофєєва: проблеми зі здоровʼям

Восени 2024 року співачка скаржилася, що має проблеми зі шлунком. Лікарі діагностували їй гастрит, який проявився під час гастролей. Дорофєєва жартувала, що тепер всі її прийоми їжі контролює ChatGPT.

У серпні 2024 року після фото Наді з лікарні в її команді пояснили, що вона проходить планове лікування, проте не уточнили деталей.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська співачка Даша Майорова повідомила, що в неї виявили пухлину в грудях.

Надя Дорофєєва перевипустила хіт гурту "Время и Стекло" і представила українськомовну версію треку "Имя 505". Цікаво, що одним з продюсерів пісні став Потап.

Крім того, співачка зізналася, що планує стати мамою. Ба більше, вона розкрила, у яких стосунках перебуває з колишнім чоловіком Володимиром Дантесом.